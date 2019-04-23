Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik

Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.04.2019 14:06
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Türk firmalarının son yıllarda ürettiği güvenlik cihazlarının yurt dışında kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Elektral AŞ tarafından geliştirilen kapı dedektörleri de İngiltere ve Almanya'daki cezaevlerinin yanı sıra çeşitli ülkelerdeki havalimanları, adliyeler ve tarihi mekanlarda güvenliğin sağlanmasında rol oynuyor. Elektral AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy, AA muhabirine, şirketlerinin İzmir'deki 20 bin metrekarelik tesiste yılda 1 milyondan fazla elektronik cihaz üreten milli bir kuruluş olduğunu söyledi. 

Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik
- Türk firmasının ürettiği kapı dedektörleri İngiltere ve Almanya'daki cezaevlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki havalimanları, adliyeler ve tarihi mekanlarda güvenliği sağlıyor
- Elektral AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy:
- "Şirketimiz tarafından üretilen yüksek teknolojili kapı dedektörleri bugün İngiliz ve Alman cezaevlerinde, dünyanın en işlek havalimanlarında kullanılıyor"
- "Bu alanda dışa bağımlılığı azalttığımız gibi, geçtiğimiz yıl Almanya ve Hindistan'ın da aralarında olduğu 28 ülkeye bedeli 1 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdik"

 Türk firmalarının son yıllarda ürettiği güvenlik cihazlarının yurt dışında kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Elektral AŞ tarafından geliştirilen kapı dedektörleri de İngiltere ve Almanya'daki cezaevlerinin yanı sıra çeşitli ülkelerdeki havalimanları, adliyeler ve tarihi mekanlarda güvenliğin sağlanmasında rol oynuyor. 
Elektral AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy, AA muhabirine, şirketlerinin İzmir'deki 20 bin metrekarelik tesiste yılda 1 milyondan fazla elektronik cihaz üreten milli bir kuruluş olduğunu söyledi. 
Sac halinde giren bir ürünün firmadan yüksek teknolojili bir ürüne dönüşerek çıktığını vurgulayan Dinçsoy, "Firmamızda kapı dedektörleri, el dedektörleri, iş güvenliği otomatı, otobüsler için soğuk su otomatı, dondurma, kahve otomatı gibi ürünler üretiliyor." dedi. 
Metal dedektörlere yönelik üretimlerine dikkati çeken Dinçsoy, bu alanda yerlileştirme ve dışa bağımlılığı azaltma amacıyla çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Dinçsoy, ürettikleri kapı dedektörlerinde yerlilik oranının yüzde 93'ü bulduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: 
"Donanımı, yazılımı, ana kartı biz üretiyoruz. ABD standardı olarak bilinen NIJ (National Institude of Justice) ve Avrupa standardı olarak bilinen ECAC'ın (European Civil Aviation) ilgili koşullarını sağlayabilen 2 üreticiden biriyiz. Bu alanda dışa bağımlılığı azalttığımız gibi, geçtiğimiz yıl Almanya ve Hindistan'ın da aralarında olduğu 28 ülkeye bedeli 1 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracatı Almanya'ya yaptık. Bu satışlar sayesinde 'gümrükte onaylanmış kişi' statüsünü kazandık." 
- Cezaevlerinden havalimanlarına kadar kullanılıyor
Kapı dedektörlerini sürekli geliştirdiklerini ifade eden Dinçsoy, "Yeni ürettiğimiz kapı dedektörlerimiz, geçenin hangi metal olduğunu algılayabiliyor. Siz kapıdan geçtiğinizde, üzerinizde ne kadar bakır, ne kadar metal var, bu tespit edilebiliyor. Mesela bir gözlükle geçiyorsunuz, cihaz alarm vermiyor ama bir çakıyla geçerseniz uyarıyor. Silah geçeceği zaman da bunlar detaylarıyla tespit edilebiliyor. Cebinizde bozuk parayla geçerseniz cihaz sinyal vermezken, silahla geçince alarm veriyor. Bizim kapı dedektörlerimiz küçük parmak tırnağı büyüklüğünde jileti, çengelli iğneyi bile algılayabiliyor. Bu konuda tek olduğumuz için Amerikan ve İtalyan firmalarının oluşturduğu tekeli yıktık. Giderek dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseliyoruz." diye konuştu. 
Dünyanın önde gelen bazı havalimanları ve hapishanelerinin güvenliğinde Türkiye'de üretilen kapı dedektörlerinden yararlanıldığını belirten Dinçsoy, şunları kaydetti:
"Şirketimiz tarafından üretilen yüksek teknolojili kapı dedektörleri bugün İngiliz ve Alman cezaevlerinde, dünyanın en işlek havalimanlarında kullanılıyor. Yine dünyanın en büyüğü Anadolu Adalet Sarayı'nda ve Anıtkabir'de bu dedektörlerle güvenlik sağlanıyor. Hindistan'ın Bangalore Havalimanı'nda da cihazlarımız kullanılmaya başlandı. Ayrıca, Yeni Delhi'de AAI (Airport Authorithy of India) ile temsilcimiz görüşüyor. İhracatlarımız sürecek." 
 
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ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA -
 
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