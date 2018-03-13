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Türkiye'den bir insansız araç daha

Türkiye'den bir insansız araç daha
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böcüzade

Türkiye'den bir insansız araç daha

Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren OES Denizcilik firması, insansız deniz aracının üretilmesi için çalışmalarına başladı. Tamamen yerli ürünlerden üretilecek insansız deniz aracının, 1 yıldan kısa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor.

 

2005 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan, 2006 yılında ise faaliyete başlayan Mersin Teknopark içinde 2015 yılında açılan OES Denizcilik firması, önemli bir çalışmaya daha imza attı.

Firma, Türkiye'de daha önce yerli açıdan üretimi yapılmayan insansızdeniz aracının üretilmesi için çalışmalara başladı.

Şu anda Ar-Ge çalışması yürütülen proje tamamlandığında, Türkiye milli insansız deniz aracına da kavuşmuş olacak. Böylece İHA ve SİHA'dan sonra milli olarak denizlerde de üretilen ilk insansız deniz aracı Mersin'de üretilmiş olacak.

  Yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan OES Denizcilik Genel Müdürü İlker Tunur, firmalarının 2015 yılında Mersin Teknopark'ta hizmet vermeye başladığını söyledi. Denizcilik sistemleri üzerinde mühendislik çalışmaları yaptıklarını belirten Tunur, "Ülkemizde denizcilik sistemleri üzerinde gemilerde kullanılan tüm elektronik cihazların üretimini yapmayı hedef olarak belirledik.

Bu alanda da ciddi anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda hali hazırda yürüyen yine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından da (KOSGEB) destek aldığımız küresel deniz tehlike emniyet haberleşme şirketlerinden bir tane proje yürütüyoruz.

 

Bu da gemilerdeki telsiz cihazlarını, acil durumlarda merkeze bilgi verebilecek telsizler konumuna getirmeye çalışıyoruz. Bir projemizde insansız deniz aracı olarak nitelendirilen, otonom sevk idare sistemleri üzerinde çalışıyoruz.

Bu konuda da bir TÜBİTAK projemiz var. Kısmet olursa o projeyi de 2019 Nisan ayında Sanayi Savunma Fuarında sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

"BİR YIL DOLMADAN TAMAMLAYABİLECEĞİMİZ KANAATİNDEYİZ"

İnsansız deniz araçlarının tamamen otonom şekilde çalışan sistemler olduğunu vurgulayan Tunur, "Yani karadan herhangi bir müdahalesi olmaması gerekiyor.

Önüne bir engel çıktığında kendi karar mekanizmasını kullanarak rotasını değiştirip, tekrar eski rotasına dönmesi gerekiyor. Karadan irtibatı olmadan, tek başına giden, otonom çalışan sistemlerdir. Bizde onlar üzerine çalışıyoruz.

Şu anda Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Zaten savunma sanayimizin önemli bir ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Zaten çalışmalarımızı başlamadan önce bir araştırma yaptığımızda ihtiyaçları değerlendirerek Ar-Ge çalışmalarımıza başlıyoruz.

Bu otonom sevk sistemleri de başlı başına ayrı bir Ar-Ge konusudur. Bunun üzerinde de biz ihtisas yapıp, uzmanlaşıyoruz. Full otonom olarak çalışmasını düşündüğümüz bu sistemi biz çok kısa bir sürede, bir yıl dolmadan tamamlayabileceğimiz kanaatindeyiz.

Biz sivil alanda bu önemli adımları planlarken bir yandan da deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan hem deniz üstü hemde deniz altı araçlarının yazılım ve donanımları dahil olmak üzere tüm sistemlerinin üretilmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.İnşallah hedeflerimize emin adım adımlarla ilerliyoruz. Bunlarla ilgili ne ihtiyaç varsa yerli üreteceğiz"şeklinde konuştu.

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