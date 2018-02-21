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Türkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacak

Türkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacak
TÜRKİYE 0
böcüzade

Türkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacak

2011 yılında gündeme gelen ve 47 ülkedeki 880 milyon insanı doğrudan ilgilendiren Teknoloji Bankası'nda sona gelindi. Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Türkiye'nin ise ev sahipliğinde Gebze'de bu yıl içerisinde kurulması planlanan banka pek çok açıdan dokunulmaz olacak.

 

Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Türkiye’nin de ev sahipliğinde en az gelişmiş ülkelerin teknoloji açığını kapatmak için Gebze’de kurulması planlanan Teknoloji Bankası’nda Amerika’da atılan karşılıklı imzaların ardından detaylar da belli oldu.

47 ÜLKENİN TEKNOLOJİ AÇIĞI KAPATILACAK

 

Bu yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Teknoloji Bankası’nda Türkiye ev sahibi olarak kritik bir öneme sahip olacak. Bankanın ana misyonu fonda biriken paralar ile En Az Gelişmiş Ülkeler’in (EAGÜ) teknoloji açığını kapatmak olacak. Fondan aktarılacak paralar ile 47 gelişmemiş ülkeye teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda eğitim ve destek verilecek.

TÜBİTAK KAMPÜSÜNDE KURULACAK

Söz konusu ülkelerde yaşayan 880 milyon insanın hayatına doğrudan dokunacak olan bankanın Gebze'deki TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) kampüsünde kurulması planlanıyor.

TÜRKİYE’DEN 5 YIL İÇİN 10 MİLYON DOLAR

Finansmanı tamamen gönüllük esasına bağlı olacak bankaya BM üyesi birçok ülkenin de destek sağlaması öngörülüyor. Ev sahipliği yapacak Türkiye ise ilk 5 yıllık zaman dilimi için yıllık 2 milyon dolar olmak üzere 10 milyon dolar vermeyi baştan taahhüt etti.

BAŞINA 'BM YETKİLİSİ'

Kurulacak bankanın başına getirilecek müdür ayrıca Birleşmiş Miletler Yetkilisini, banka kapsamında çalışacaklar ise Birleşmiş Milletler personelini ifade edecek. Banka anlaşma yapma, taşınmazları ve taşınabilirleri uygun biçimde elden çıkarma ve yasal işlem başlatma gibi yetkilere de sahip olacak.

BANKA BİNASI DOKUNULMAZ OLACAK

Gebze’de kurulması planlanan Teknoloji Bankası’na ait bina da karşılıklı yapılan anlaşma gereği dokunulmaz olacak. Bankanın mal mülkü ve varlıkları genel sözleşme doğrultusunda belli bir dereceye kadar dava muafiyetinden feragat edilmesi dışında her türlü yasal süreçten de muaf tutulacak.

İZİNSİZ GİRİŞ YASAK!

Binaya hiçbir memur ya da yetkili, idare müdürünün yani BM yetkilisinin izni olmadan her hangi bir görevi yerine getirmek için dahi olsa giriş yapamayacak. Teknoloji Bankası’na ait arşivler, materyaller ve tüm belgeler de dokunulmazlık kapsamında olacak.

PARA TRANSFERİ SERBEST

Banka bünyesindeki paraların tasarrufu da banka yönetiminde olacak.Fonlarda biriken paraların başka bir ülkeye veya başka bir Birleşmiş Milletler örgütüne gönderimi de serbest olacak.

ÖZEL KURYELER YETİŞTİRİLECEK

Bankanın güvenliği ve koruması ise İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bankanın getir götür işleri için hizmet verecek kuryelere Birleşmiş Milletler tarafından verilecek eğitim ile kurye sertifikası verilecek. Kuryelerin banka ile ilgili yaptığı taşımalarda kullandığı çantalara BM amblemi de yapıştırılacak.

İLETİŞİMDE AVANTAJ SAĞLANACAK

Banka resmi haberleşmesi için kullanacağı posta, telefon, kablolu ve diğer haberleşme araçları için uygulanan öncelikler ve vergilerde diğer devletlere sağlanan avantajlardan yararlanabilecek. Hükümet hangi iletişim aracı olursa olsun bankanın iletişiminin dokunulmazlığını güvence altına alacak.

ARAÇLARA VERGİSİZ YAKIT VE DİPLOMATİK PLAKA

Kurulacak bankanın ihtiyaç duyduğu motorlu taşıtlara vergisiz yakıt desteği de verilecek. Ayrıca banka için resmi olarak kullanılacak araçlara mevzuata uygun olarak diplomatik plaka da sağlanacak. Bankanın resmi kullanımı için ithal veya ihraç ettiği mallar için de gümrük vergisi muafiyeti uygulanacak.

KAYNAKYENİ ŞAFAK

Türkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacak
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