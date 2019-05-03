Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü, yaşamak için doğduğu yerden farklı bir kenti tercih etti. Türkiye İstatistik Kurumu, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi-2018" sonuçları kapsamında şehirlerdeki ikamet verileri ile göç istatistiklerini derledi. Kurumun bugün yayımladığı bültene göre, ikamet ettiği ilde doğanların oranı yüzde 64,38, ikamet ettiği ilden farklı bir kentte doğanların oranı yüzde 31,16 oldu. Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olanların oranı yüzde 2,78 olarak kayıtlara geçti.