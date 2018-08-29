bubble kids

Türkiye’nin yüreğini sızlatmıştı, ilk sözü ‘Erdem’ oldu

Türkiye’nin yüreğini sızlatmıştı, ilk sözü ‘Erdem’ oldu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 29.08.2018 12:09
0
Isparta Düğün Salonları

  - Türkiye’nin yüreğini sızlatmıştı, ilk sözü ‘Erdem’ oldu 
  - Doktorlar, 4 ay dedi, oğlunun hayali için 4 seans sonrası konuşmaya başladı 
  - Vefalı genç Erdem Candar’ın konuşma yetisini kaybeden annesi, aylar sonra ‘Erdem’ dedi 
  - Annesi sıkılmasın diye aldığı muhabbet kuşu da, 11 ay sonra anneyle birlikte 'Erdem' diye konuşmaya başladı 
  - Erdem Candar: 
  - "Evde aylar sonra ismimi duydum" 
  - "En büyük hayalim Erdem demesiydi. İçim kıpır kıpır oldu. Öyle çok sevindim ki, dünyaları verseler o kelimeye değişmem" 

 - Türkiye’nin ‘vefalı genç’ diye tanıdığı Erdem Candar’ın sol şah damar tıkanması nedeniyle konuşamayan ve kısmi felç geçiren annesinden sevindirici haber geldi. Doktorların, ‘4 ayda konuşabilir’ dediği Belgin Birgül, 4 seansta konuşmaya başladı ve ilk sözü oğlunun hayal ettiği ‘Erdem’ kelimesi oldu. Kendisine yardım eden kamu kurumlarına ve hayırseverlere teşekkür eden Erdem Candar, "En büyük hayalim Erdem demesiydi. İçim kıpır kıpır oldu. Öyle çok sevindim ki, dünyaları verseler o kelimeye değişmem" dedi. 
  Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Erdem Candar hikayesiyle Türkiye’nin yüreğini sızlattı. Henüz 17 yaşındayken babasının sağlık sorunları nedeniyle eğitim hayatını bırakmak zorunda kalan Candar, iş hayatına atılarak evin geçimini üstlendi. Babasını 2006 yılında kalp yetmezliği ve koahtan dolayı kaybeden Erdem Candar, 1,5 yıl önce ise annesi Belgin Birgül’ün sol şah damarında tıkanma oluştuğunu ve konuşma yetisini kaybettiğini öğrendi. Babası için okulunu, annesi için ise işini bırakan vefalı genç, bu sefer de annesinin hayata tutunması için mücadele etti. 
  
  4 ay dediler, 4 seansta konuşmaya başladı 
  Daha önce ‘vefalı genç’ başlığıyla yapılan haber sonrası, Erdem Candar’ın yaşadığı zor süreç Türkiye’ye ve hayırseverlere ulaştı. Sağlık Bakanlığının da devreye girmesiyle, Candar’ın annesi için gerekli tedaviler yapılmaya başlandı. Şimdi ise Erdem’in annesi Belgin Birgül’den sevindirici haber geldi. Anne Birgül tedavilere cevap vererek oğlunun ismini söylemeye, hatta kağıda, ‘Erdem oğlum seni çok seviyorum’ bile yazmaya başladı. Doktorların Erdem Candar’a ‘Annen 4 ayda konuşur’ demesine rağmen Birgül 4 seansta ‘Erdem’ dedi. 
 
 Genç adamın hayali, 11 ay sonra gerçek oldu 
 Vefalı gencin annesi artık ‘Erdem’ diyerek, sevinç çığlıkları atabiliyor. Annesinin tedavi gördüğü özel fizik tedavi merkezinde, annesinin ağzından ‘Erdem’ sesini duyan Candar, bu sefer sevinçten gözyaşı döktü. Genç adamın hayali 11 ay sonra gerçek oldu. 
 
 Annesinin tedavi sürecini paylaştı 
 Annesinin tedavi sürecini anlatan Erdem Candar, fizik tedavisinin ardından konuşma tedavisine başlandığını kaydetti. Annesinin 4 seansta kelimeleri söylemeye başladığını belirten Candar, "Annemin durumunu sürekli takip ettim. Aldığım bilgilere göre, annemde çok iyi bir gelişme var. Konuşma terapilerinin ne kadar süreceğini doktorlara sordum. Onlar da bana 3-4 ay süreceğini ve yavaş yavaş ilerlediklerini söylediler. Ben de fark ettim ki, annem kelimeleri konuşmaya başladı. B kelimesini söyleyemeyen annem, söylemeye başladı. Cümlelerin vurgularını yapmaya başladı" dedi. 
 
  "Dünyaları verseler o kelimeye değişmem" 
  Annesinin konuşma terapisi sırasında doktoruna, ‘Anneme Erdem kelimesini söylettirebilir misiniz?’ diyerek soru sorduğunu ifade eden Candar, "Doktoruna onu dedikten sonra, aşağıya indim ve yarım saat oyalandım. Ardından yukarıyla çıktım. Koridordan geçerken, ‘Erdem’ denildiğini duydum. O anda sahiden çok heyecanlandım. Hocanın sesi sandım. Heyecanlandım ama baktım annem konuşuyor. 11 ay bu sesi hiç duymadım. En büyük hayalim Erdem demesiydi. İçim kıpır kıpır oldu. Öyle çok sevindim ki, dünyaları verseler o kelimeye değişmem" diye konuştu. 
 
  Erdem’e çifte mutluluk 
  Terapi sırasında annesinin Erdem dedikten sonra sevinçten ağlamaya başladığını kaydeden Candar, eve geldiklerinde ise sürekli tekrar yaptıklarını söyledi. Annesinin konuşma terapisine gitmeden önce evde ismini söylettirmeye çalıştığına değinen Candar şöyle devam etti: 
  "Ben anneme konuşmayı öğretmeye çalışıyordum. Aynı zamanda canı sıkılmaması ve yalnız kaldığı zaman kendisine yoldaşlık ersin diye muhabbet kuşu aldım. Ben anneme ismimi söylettirmeye çalışırken, kuş da bize o arada kulak veriyormuş. Sonra baktım ki konuşmayı kuş kapmış. Bir sabah uyandığımda evde Erdem denildiğini duydum. Annem sandım meğerse, kuş konuşmaya başlamış. Evde aylar sonra ismimi kuştan duydum. Ama şu anda annem de konuşmaya başladı. Sabahları bana şaka olsun diye, ‘Erdem’ diyerek tekme atmaya çalışıyor. ‘Erdem bu’ diyerek çay demlememi istiyor. Konuşmaları çok iyi gelişiyor. Şu aşamada bakarak yazı yazabiliyor. Beyin tam olarak açılmaya başladı. Aldığı terapiler konuşma duyusunu canlandırmaya başladı. Çene kaslarının güçsüz olduğunu söylediler, sakız çiğnemesi gerekiyordu. Şimdi doktorların dediklerini uyguluyorum. Doktorlar ‘4 ayda konuşur’ demişti ama 4 günlük seansta ‘Erdem’ demeye başladı. Sadece Erdem diyen annem vardı, o söylüyordu. Şimdi kuşta Erdem demeye başladı. Annem de kağıda seni seviyorum yazmaya başladı. Gerçekten çok sevindirici bir olay. Bu dünyada serveti, makamı, mevkiyi bir kenara iterim. İnsana en çok kıymet verdiği annesidir." 
 
  "Doktorlar annemin gelişmesinin çok hızlı olduğunu söylediler” 
 Annesinin bir şey istediği zaman, ‘Erdem bu’ diyerek işaret ettiğini ifade eden Erdem Candar, "Doktorlar annemin gelişmesinin çok hızlı olduğunu söylediler. Merkezde, bizden önceki insanların hızlı konuşması görülmemiş. Annemin algısının açık olduğunu ve iradesi olduğunu söylediler. ‘Biraz kendi başarısı, birazda eğitim sayesinde bu şekilde hızlı ilerliyor’ dediler. Biz de çok mutlu olduk. 11 ay öncesine kadar hiçbir kelimeyi konuşamadığını görüp de, 11 ay sonrasında ise annemin ‘Erdem’ dediğini duymak sevindirici haber oldu" ifadelerini kullandı. 
 
  "Ben evladım ama karşımdaki de annem" 
  Kendisine yardım eden kamu kurumlarına ve hayırseverlere teşekkür eden Erdem Candar, "Bize kapılar açtılar, gerekli yolları gösterdiler. Yardımlar yaptılar. Bu yardımlar sayesinde annemin yürüdüğünü, konuştuğunu, çabasını gördüm. Buradan yardımseverlere ve devletimize teşekkür ediyorum. Ben evladım ama karşımdaki de annem. Bugün yatılı yurtlara yaşayan anneler var. Evlatlarına şunu diyorum; Öyle yerlerde baktıracaklarına kendi evlerinde baksınlar. Anne duasıyla insan bir yerlere gelebilir. Anne bir tane, bir tane annemiz var. O da sizinle ömrünüzü tüketiyor" dedi.  
  Candar hem annesine bakıp, hem de çalışacağını sözlerine ekledi. 
 
AW477944_01AW477944_02AW477944_03AW477944_04AW477944_05AW477944_06AW477944_07AW477944_08AW477944_09AW477944_10AW477944_11AW477944_12AW477944_13AW477944_14


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Isparta'daki Müzelere Yoğun İlgi
Bunu yapanlar 2 yıl erken emekli olabilir!
Isparta Belediyesi 10 park yapımına birden başladı
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat! Yeni düzenlemeler geldi
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Bakan açıkladı! Uygulama sona eriyor
Sürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışması
Isparta Davrazspor dolu dizgin
Tuğgeneral Bozdemir, Eğirdir turunda
AK Parti 6.Olağan Büyük Kongresi sonrası Isparta İl Yönetiminde revizyon
Ayda 30 bin TL kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti
Müjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaş
Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak
Isparta Belediyesi, yaz tatili döneminde 618 çiftin hayatını birleştirdi
Konutta indirim hamlesi!
Limon fiyatı can sıktı! Neden 10 TL?
2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var
1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme
Milyonları ilgilendiriyor! Bugün son gün
Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!
Isparta'da Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu
Isparta'da dönüş yolundaki tatilcilere önemli uyarı!
Milyonlarca emekli bu kararı bekliyor
Bu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
Yurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'daTürkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'da25 Ağustos 2018
Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor! Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor! 24 Ağustos 2018
Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak 27 Ağustos 2018
Ekonomide önemli adımlar geliyor!Ekonomide önemli adımlar geliyor!24 Ağustos 2018
2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var27 Ağustos 2018
Emekli maaşlarının ne zaman ödenecek belli oldu!Emekli maaşlarının ne zaman ödenecek belli oldu!22 Ağustos 2018
Isparta Davrazspor dolu dizgin Isparta Davrazspor dolu dizgin 28 Ağustos 2018
Milyonlarca emekli bu kararı bekliyorMilyonlarca emekli bu kararı bekliyor26 Ağustos 2018
1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme27 Ağustos 2018
Müjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaşMüjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaş28 Ağustos 2018
ISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILARISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILAR25 Ağustos 2018
Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler 25 Ağustos 2018
Sürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışmasıSürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışması28 Ağustos 2018
Bu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesiBu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesi26 Ağustos 2018
Tesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktıTesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktı25 Ağustos 2018
Isparta Şehir Hastanesinde sağlık turizmi başladı Isparta Şehir Hastanesinde sağlık turizmi başladı 25 Ağustos 2018
Isparta'da Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu Isparta'da Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu 26 Ağustos 2018
Paketleyip kilosunu 90 TL'den sattığı kurtlarla Avrupa'ya açılacak Paketleyip kilosunu 90 TL'den sattığı kurtlarla Avrupa'ya açılacak 23 Ağustos 2018
Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!26 Ağustos 2018
​Konya'da büyük yangın!​Konya'da büyük yangın!24 Ağustos 2018