- Antalya’nın Kaş ilçesinde Türkiye’nin ilk çizgi film müzesi açılacak.Kaş’ta iki yıldır faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk çizgi film okulu The Cartoon Mill (Çizgi Film Okulu) bünyesinde ülkenin ilk çizgi film müzesi 14 Ekim’de hayata geçecek. The Cartoon Mill’in kurucusu Fatih Küçük, Çizgi Film Okulu’nun Kaş Kaymakamlığının desteğiyle kurulduğunu hatırlatarak, dünya çizgi film sanatına katkı ve bu alanda çalışma yapmak isteyenlere imkan vermek istediklerini söyledi.Çizgi Film Müzesi’nin Türkiye’yi uluslararası alanda çizgi film sanatı ile tanıtmak için kurulduğunu belirten Küçük, “Bu müze ile 35 bin yıllık çizgi film tarihini ilgililere sunmak istiyoruz. Kuruluşundan bugüne dek 3 bin civarında öğrenciye gönüllü çizgi film eğitimi veren The Cartoon Mill, eğitim ve çizgi film çalışmalarında evrensel ve bilimsel değerleri işlemektedir. Belli dönemlerde gerçekleştirilen çizgi film atölye çalışmalarına isteyen herkes katılabilir. Devlete bağlı tüm kırsal okullar günü birlik gezi ve etkinliklerden ücretsiz faydalanabilmektedir” dedi.Küçük, dünya çizgi film tarihinde oluşturulan materyallerin taklitlerini yapacaklarını ve onları kronolojik sırayla Türkiye’nin ilk çizgi film müzesinde sergileyeceklerini vurguladı.İHA