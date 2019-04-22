​"Türkiye ile Filipinler arasında daha güçlü bağlar kurulacak"

Anadolu Ajansı (AA) ile Filipinler Haber Ajansı (PNA) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

​"Türkiye ile Filipinler arasında daha güçlü bağlar kurulacak"
TÜRKİYE 0
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Anadolu Ajansı (AA) ile Filipinler Haber Ajansı (PNA) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Filipinler'in başkenti Manila'da PNA'nın ev sahipliğinde düzenlenen törende, AA ile PNA arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda, iki haber ajansı arasında yapılan anlaşmayla iş birliği alanlarının artırılmasının yanı sıra haber, fotoğraf ve görüntü paylaşımı yapılacak.
Söz konusu anlaşmaya, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile PNA Genel Müdürü Virginia R. Arcilla-Agtay imza attı. AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman ve Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer de imza töreninde hazır bulundu.
Büyükelçi Sümer, törende yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye ile Filipinler arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur duyduklarını dile getirerek "Bugün imzalanan bu önemli anlaşmanın, ülkelerimiz arasında ekonomik, kültürel ve turizm ilişkilerimizin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. 1920'de Uluslararası Türk Haber Ajansı olarak kurulan AA, dünyanın önde gelen bölgelerinde 13 farklı dilde, doğru ve güncel haberleri başarıyla sunmaktadır." dedi.

"Türkiye ile Filipinler arasında daha güçlü bağlar kurulacak"
AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya da anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada, PNA Genel Müdürü Arcilla-Agtay ve PNA'ya gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.
Konuşmasında, Filipinler'in en önemli haber kaynağı PNA ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını vurgulayan Özkaya, "AA, dünya genelinde haber ajanslarıyla iş birliğini artırarak küresel yapılanmasını geliştirmeye önem veriyor." dedi.
AA ve PNA arasında imzalanan anlaşmayla Türkiye ile Filipinler arasındaki hızlı, güvenilir ve tarafsız haber akışının iki ülke ilişkilerine de katkıda bulunacağını söyleyen Özkaya, AA'nın 13 dilde yaptığı yayınla Filipinler'deki haberleri dünyayla paylaşacağını ifade etti.
Özkaya, aynı zamanda Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) üyesi AA ve PNA'nın, bu anlaşmayla OANA'nın hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olacağını aktardı.
PNA Genel Müdürü Virginia R. Arcilla-Agtay da iki haber ajansı arasındaki bilgi paylaşımıyla Türkiye ve Filipinler'in kültür, sanat ve turizm alanındaki çeşitliliği arttıracağını belirterek Manila ve Ankara'nın yanı sıra ilgili ülkelerdeki şehirlerden aktarılan güncel haberlerle ortaklığın daha da artırılacağına işaret etti.
Arcilla-Agtay, "Bu anlaşmanın imzalanmasıyla, özellikle bilgi paylaşımı ve medya iş birliği alanında Türkiye ile daha güçlü bağların kurulmasına devam edileceğini ümit ediyorum." dedi.


 

 
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