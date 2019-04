"Türkiye, girişimciler için büyük ve değerli bir pazar"

Zingat.com CTO'su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, Türkiye'nin büyük ve değerli bir pazar olduğunu belirterek, "Türkiye, girişimciler için önemli bir sıçrama tahtasıdır. Buradan globale yayılabilirsiniz. Yeter ki girişiminiz için doğru pazarda, doğru adresleme yapın. Kullanıcı, bunun karşılığını size kesinlikle verir." ifadelerini kullandı.

Zingat.com'dan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkulde bilgi ve veri ile ilgili çalışmalar yapan Zingat.com, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Kulübü ile Women in Business tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Imagine the Future Summit" Girişimcilik Zirvesi'nde yer aldı. Zirveye, trend teknolojilere ve girişimciliğe meraklı gençlerin ilgisi büyük oldu.

Girişim liderleri ve mentorler ile üniversite öğrencilerini buluşturan zirvede, üniversiteli gençlere girişimcilik tecrübelerini aktaran konuşmacılar arasında Zingat.com CTO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek’in yanı sıra arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Terzioglu, DijitalPara Teknoloji AŞ CEO’su Ali Sermet Taşdöğen, QNB Finansbank Startup Engagement Manager Özge Öz, İnvalue Co-founder Sonat Kaymaz, CepteTamir Co-founder İsa Uysal, Turkcell Akademi’den Abdullah Ata ve Gamefed’den Mona Aykul da yer aldı.

Açıklamaya göre, zirvede konuşan Zingat.com CTO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, Zingat.com'un başarı hikâyesinin ana mottosunun "emlak, bilgi ve güven" olduğuna işaret ederek, bir gayrimenkul sahibi olmanın insanların hayatlarında verdiği önemli finansal kararlardan biri olduğunu vurguladı.

Erkek, "Hepimizin karar verme süreçlerinde en temel ihtiyacımız güvenilir bilgi oluyor. Bu nedenle emlak alım ve satımında güvenilir bilgiye kolayca ulaşılmasına odaklandık. Aynı zamanda gayrimenkul geliştiricileri ve gayrimenkul profesyonelleriyle bir ekosistem kurduk." ifadelerini kullandı.

Zingat.com'da teknolojiye yatırımı önemsediklerini vurgulayan Erkek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı yerinde Ar-Ge merkezi sertifikası alarak gayrimenkul sektörünün ilk yerinde Ar-Ge merkezini kurduk. Özellikle yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerini işin içerisine katıyoruz. Yapay zekâ çözümlerinden faydalanmayan şirketler 10 yıl sonra var olmayacak. Şahsen açık kaynak kodlu projelerin savunucusuyum. Şirketimizde de her yerde açık kaynak kodlu yazılımlar var. Hep böyleydi, böyle olmaya da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



- "Türkiye, girişimciler için önemli bir sıçrama tahtası"



Mehmet Erkek, Türkiye’nin büyük ve değerli bir pazar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Genç nüfus var, internet erişimi yüksek. Türkiye, girişimciler için önemli bir sıçrama tahtasıdır. Buradan globale yayılabilirsiniz. Yeter ki girişiminiz için doğru pazarda, doğru adresleme yapın. Kullanıcı, bunun karşılığını size kesinlikle verir. Girişim yapmak istediğiniz sektörde 7-8 yıl çalışın, deneyimleyin, problemleri görün ve çözüm üretin. Başarısızlık da yaşanır, kaybederseniz öğrenirsiniz. Denemekten vazgeçmeyin. Zingat benim dördüncü girişimimdir. Başarılı olduğunuzda da kullanıcıyı dinlemekten, yeni çözümler üretmekten ve çok çalışmaktan vazgeçmemelisiniz."



