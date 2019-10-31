Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Gören, "Türkiye 2018-2019 sezonu fındık üretiminde 776 bin ton ile üretimdeki payını yüzde 69'a çıkardı." dedi.

Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.10.2019 18:24
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, 2017-2018 sezonunda 515 bin ton ile dünya fındık üretiminin yüzde 56'sını elde eden Türkiye'nin, 2018-2019 sezonu tahminlerine göre ise 776 bin ton ile üretimdeki payını yüzde 69'a çıkardığını kaydetti.

İFMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gören, eylül ayında ihracatta rekor kırıldığını belirtti.

Gören, 2017-2018 sezonunda 515 bin ton ile dünya üretiminin yüzde 56'sını elde eden Türkiye'nin, 2018-2019 sezonu tahminlerine göre 776 bin ton ile üretimdeki payını yüzde 69'a çıkardığını belirterek, Türkiye'nin bu yıl rakipleri ile arasındaki arayı açacağını kaydetti.

Gören, "Dünya fındık üretiminde Türkiye’nin en yakın rakibi olan ve geçen yıl 125 bin ton fındık üretimi ile dünya pazarından yüzde 14 pay alan İtalya'da bu yıl üretimin 100 bin tona gerilemesi, dünyadaki payının ise yüzde 9 seviyesine düşmesi bekleniyor. Bir diğer rakip ülke olan Azerbaycan'ın üretiminin bu yıl 68 bin tondan 42 bin tona, pazar payının yüzde 7'lerden 4'lere gerileyeceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinde sağlıklı gıdaların tüketiminin hızla arttığı,özellikle zararlı kolesterolü azaltması nedeniyle Avrupa ülkelerinde fındık tüketiminde de artış beklendiğini belirten Gören sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan olumsuzluklara rağmen hem üretimde hem ihracatta önemli bir gelişme kaydetti ve pazar payını tekrar artırdı. Geçmişte dünya pazarından yüzde 80 pay aldığımız düşünülürse yüzde 69 düşük görülebilir. Ancak ülkemiz yine de pazardaki liderliğini pekiştirdi. Üreticimizin ve ihracatçımızın deneyimi, hastalıklarla mücadeledeki etkin çalışmalar ve agresif yeni pazar arama çalışmaları etkili oldu.

Geçen yıl eylül ayında 130,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörümüz, bu yıl eylül ayında ihracatını yüzde 112,6 artırarak 277 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin tarım ihracatın içindeki payını da yüzde 13,86'ya çıkardı. Eylül ayında İstanbul birliğimiz de ihracatını yüzde 195 oranında artırarak, 42,6 milyon dolardan, 125,6 milyon dolara yükselttik. Ocak-eylül döneminde sektörün ihracatı ise yüzde 11,28 artarak, 1 milyar 236 milyon dolara ulaştı. Sektörün 12 aylık ihracatı ise 1 milyar 758 milyon dolar oldu."

Gören, en fazla ihracat yapılan 10 ülke içinde 9 Avrupa ülkesinin bulunduğunu belirterek, "Almanya 370 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. Onu 335 milyon dolar ile İtalya ve 115 milyon dolar ile Fransa takip ediyor. Son yıllarda yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda ihracatımızın her geçen yıl arttığı Çin Halk Cumhuriyeti ise 60 milyon dolarlık ihracatla ilk 10 ülke arasında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

"Rekolteye yönelik inişli çıkışlı fiyatlar hem üreticiye hem sanayiciye zarar veriyor"

İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, bu sezonda ABD'nin fındık üretiminde atağa geçtiğine dikkati çekti. Gören, 2017 -2018 sezonunda ürettiği 45 bin ton fındık ile dünya pazarından yüzde 5 pay alan ABD'nin üretimi az da olsa gerilemesine rağmen 2018-2019 sezonunda 43 bin ton üretim ile ve yüzde 4 pay ile sıralamada iki basamak üste çıkarak Azerbaycan ve Gürcistan'ı geride bıraktığını kaydetti.

Gören, sıralamadaki bu değişimi Azerbaycan ve Gürcistan'daki üretim gerilemesinin yüksek olmasından kaynaklandığını, bu dönemde Türkiye’nin rakip ülkelerle arayı iyice açarak liderliğini pekiştirdiğini belirtti.

Fındıkta daha kaliteli ve daha fazla üretimin sürdürülebilir hale gelmesini, fındığın faydalarının daha iyi anlatılması ve kullanım alanının artırılması gerektiğinin altını çizen Gören sözlerini şöyle tamamladı:

"Rekolteye yönelik inişli çıkışlı fiyatlar hem üreticiye hem sanayiciye zarar veriyor. Sanayici de fındık fiyatlarına göre fındık ürünlerine yakınlaşıyor ya da uzaklaşıyor. Biz öngörülebilir fiyatlarla sürdürülebilir üretim için çalışıyoruz. Fındığımızın daha fazla üretilmesi ve daha fazla tüketilmesi temel hedefimiz. Fındıklı ürün çeşitlemesinin artması için de ihracatçılar olarak Ar-Ge çalışmalarını destekliyoruz."

Muhabir: Gökhan Yıldız

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