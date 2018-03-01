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Türkiye destan yazacak! 'Şimşek' geliyor

Türkiye destan yazacak! 'Şimşek' geliyor
TÜRKİYE 0
böcüzade

Türkiye destan yazacak! 'Şimşek' geliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu yüksek hızlı hedef uçak sistemi olan Şimşek programı geliştirme süreci başarıyla devam ediyor.



 

Şimşek, alt aviyonik yazılımları tamamen TAI tarafından geliştirilen sistem, AKANA ve TAI firmaları tarafından tasarlanıp üretilen fırlatıcı ile fırlatılırken, TEI tarafından geliştirilmiş olan Türkiye’nin ilk yerli jet motoru TJ90 motoruyla uçuruldu. Ataletsel ölçüm birimi olarak Karel firmasına ait özgün EGI ve Tualcom firmasına ait milli veri linki ile testleri başarıyla tamamlandı.

Milli çözümlerle ürünün desteklenebilir özellikleri artırılıyor

 Sistem tasarımından alt sistem tasarımına giden milli çözüm yaklaşımı ve yan sanayi ile ortak çalışmalar sonucunda gelinen noktada, kullanıcılara maliyet etkin ve güvenilir çözüm sunmanın yanında, milli çözümlerle ürünün desteklenebilir özellikleri artırılmakta.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma eğitimlerinde ve hava savunma sistemi geliştiren kuruluşların sistemlerinin test ve doğrulanmasında kullanılabilecek Şimşek, milli alt sistem çözümleriyle birlikte istenilen hedefe emin adımlarla ilerliyor.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın eğitim ihtiyaçları için ilk paket hizmet satışı teslimatları gerçekleşecek olan Şimşek Sistemi için yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yönelik üretim ve geliştirme faaliyetlerine devam ediliyor.

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.

Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

TUSAŞ özgün tasarım ve üretimi olan ŞİMŞEK sistemi genel özellikleri: 

45 dakika havada kalma süresi

Azami hız 400 kts

1000ft (350m) ile 15000ft (4500m) (ASL) irtifalar arasında görev kabiliyeti

Menzil 50 km

Fırlatıcı ile kalkış

Paraşüt ile karaya veya denize iniş 

Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol

İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı

Askeri standartlara uyumluluk Özgün "YKİ Uçuş Kontrol Sistemi" ve "Otopilot Sistemi" sayesinde kalkış ve iniş dâhil rota / yön / hız / irtifa tutma modları ile tam otonom uçuş kabiliyeti

Yer Kontrol İstasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği

Eve Dönüş ve Acil İniş Modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi telemetreleri kaydetme ve sonradan oynatabilme

Sayısal harita otomatik tanıma

tusaş şimşek ile ilgili görsel sonucu

Faydalı Yükler:

Pasif Radar İz Artırıcı

İlave Faydalı Yük Entegrasyon Çalışmaları:

MDI
CMDS
Duman jeneratörü
Radar Altimetre

KAYNAKSTAR
ISPARTA HABER AJANSI
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