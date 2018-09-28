- Tatil için 1992 yılından bu yana 50 kez Antalya'yı tercih eden 80 yaşındaki Alman turist için kaldığı otelde pastalı kutlama yapıldı. Halen Evrenseki Mahallesi'nde bulunan bir otelde tatil yapan turist kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.Alman turist Margret Reinders için 5 yıl önce Evrenseki’ye yerleşerek optik mağazası açan arkadaşı Beatrin Eıserman ve otel işletmecisi Mehmet Sürücüoğlu tarafından hazırlanan pastalı kutlamada Margret Reinders’in oğlu Edgar Reinders da hazır bulundu. Arkadaşının çiçek ikramı ve pasta karşısında duygulanan Margret Reinders, 1992 yılında Yugoslavya Savaşı esnasında turistlerin yeni tatil bölgesi arayışına girdiğini belirterek "Bu vesileyle eşimle birlikte 1992 yılında Türkiye’yi tanıma fırsatı bulduk. Bu tarihten itibaren her yıl en az 2 kez Side bölgesine gelmeye başladık. Tam anlamıyla Türkiye sevdalısı olduk" dedi.Side tatilleri sırasında bölgede yaşayan insanlarla dostluklar ve arkadaşlıklar kurduklarını belirten Margret Reinders, "Bu toprakları ve insanları çok seviyorum. Eşimin ölümünün ardından Türkiye’ye gelmeye devam ettim. Burada kendimi hep huzurlu, mutlu ve sağlıklı hissediyorum" dedi.Margret Reinders’i eşinin ölümünden sonraki Türkiye tatillerinde oğlu Edgar yalnız bırakmayarak tatilinin en az 2 gününde kendisine eşlik ediyor.İHA