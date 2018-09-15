- Alman Tur Operatörü RSD Reisen, yurt dışındaki önemli destinasyonlarında kültür turları için Türk rehberlere yer verdi.Dünyanın 3 kıtasında görev alacak olan rehberler, kış sezonu öncesi bir restoranda bir araya geldi. 150 civarındaki Türk rehber birbirleriyle geçmiş yıllardaki deneyimlerini paylaştı. Her ülkenin kendine has değerleri ve farklılıkları olduğunu belirten rehberler, birçok ülkenin turizm ve kültürel açıdan Türkiye’den geride olduğunu ve Turizmde Türkiye’yi model olarak aldığını dile getirdi.Rehberler, büyük ve önemli otellerin Türk Müdürler tarafından yönetildiğini, bazı liman ve marinaların Türk firmalar tarafından işletildiğini, şimdi de Türk rehberlerin dünyanın çeşitli ülkelerinde görev aldığını ve bunun bölgeye önemli katkı sağladığını belirtti.NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz Dünya turizminin hızla büyümesi ve gloaballeşmesi ile seyahat alanının en önemli bireyleri olan profesyonel rehberler için önemli tatil destinasyonlarında yeni iş imkanları doğduğunu vurgulayarak, "Gerek Türkiye'den yurt dışına yapılan turlarla, gerekse belli tatil bölgelerinde dönemsel olarak yerleşik çalışarak tecrübelerini artıran Türk rehberler bilgi ve misafire sunduğu samimi ve itinalı hizmeti ve mükemmel yabancı dil tecrübesi ile yurt dışında da tercih edilen rehberlerin başında geliyorlar” dedi.NBK Touristic’in yurt dışı tur operatörü RSD Reisen’in yurt dışındaki önemli destinasyonlarında kültür turları için Türk rehberlere yer verdiğini anlatan Yavuz, “Özellikle turist yoğunluğunun çok olduğu ama yabancı dil rehberlerin yeterli olmadığı Fas, Dubai, Kuzey Kıbrıs, Girit, Hırvatistan, Bosna-Hersek destinasyonlarında görev yapan rehberler, bölgede uzmanlaşarak bütün dünyadan gelen misafirlere rehberlik yapıyorlar” diye konuştu.İHA