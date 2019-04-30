Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi

Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.04.2019 10:37
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi
- Uluslararası arenada boy göstermeye başlayan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ, yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor
- Londra ve Bağdat'tan görüşmeler yapmak için davet alan borsa yetkilileri, Londra, Dubai, New York, Frankfurt ve Singapur'da ofis açmak için çalışmalar gerçekleştiriyor
- GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun:
- "Londra Belediyesi ve Londra Borsası ile temaslar ön plana çıktı. Brexit sürecini yaşayan İngiltere'de şimdiye dek yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz"

 Uluslararası arenada boy göstermeye başlayan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS), yabancı yatırımcılardan talep toplamaya başladı.
GABORAS yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının kurulması ve sektördeki ölü sermayenin ekonomiye katılması için yola çıkan GABORAS, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin şeffaflaşarak menkulleşmesi ve yerli-yabancı yatırımcıların güven ortamı içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
MÜSİAD'ın 94 ülkedeki yurt dışı ağı aracılığıyla yabancı yatırımcılarla özel görüşmeler gerçekleştiren GABORAS yetkilileri, bölge ülkelerine de model olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
Yabancı yatırımcıların taleplerini toplamaya başlayan GABORAS, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Arap İş Adamları Zirvesi ve Londra merkezli UK 101 Club organizasyonlarında yapılan yoğun temaslarda Londra ve Bağdat'tan ilk yurt dışı tekliflerini aldı.
Türk-Arap İş Adamları Zirvesi'ne katılan Iraklı üst düzey yetkililer, GABORAS heyetini know-how transferi ve fiziki altyapı tespitlerini yapmak üzere Bağdat'a davet etti. Bu sayede, GABORAS'ın Irak gayrimenkul pazarını geliştirmesi öngörülüyor.
İngiliz iş insanları ise Türkiye'ye yapmayı planladıkları yatırımlarda, GABORAS'ı kullanmak istediklerini belirtti. GABORAS Global'in ilk hamlesi olarak Londra ofisinin kurulması sonrası, İngiltere'de dağınık durumda olan Müslüman iş adamlarının bir araya gelmesiyle milyarlarca dolar büyüklüğünde bir ticari hacim oluşum sağlaması bekleniyor.
GABORAS'ın, global ölçekte Dünya Ekonomik Forumu'nda (World Economic Forum) gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizen İngiliz yatırımcılar, GABORAS heyetini Londra'da ağırlayarak, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını dinlemek istediklerini aktardı.
 
- "GABORAS'a Londra’dan davet"
 
GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borsa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, Londra Borsası'nda GABORAS'ın konuşulduğunu söyledi.
GABORAS Global'in Londra, Dubai, New York, Frankfurt ve Singapur'da merkez kurma konusunda araştırma içerisinde olduğu bilgisini veren Altun, "GABORAS'ın Türkiye merkezli kurulması, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasına olanak sağlayacaktır." dedi.
Altun, 2023 hedeflerinin yakalanmasında GABORAS'a büyük rol düştüğünü kaydederek, " MÜSİAD ile İngiliz iş adamları topluluğu UK 101 Club arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 'İngiliz İş İnsanları İle Buluşma' programında özellikle Londra Belediyesi ve Londra Borsası ile temaslar ön plana çıktı. Brexit sürecini yaşayan İngiltere'de şimdiye dek yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) -
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
81 ile genelge gönderildi! denetimler artırılacak
Memur ve emekliye 730 TL ek zam gelecek
SDÜ’nün Genç Tiyatrocuları Akdeniz Bölge İkincisi Oldu
​Cahit Berkay'dan Isparta'da gençlere tavsiyeler
ISPARTA'DAN BÜYÜK HALTER BAŞARISI
TÜRKER AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ VE İNDİRİM
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
“Yaşayan Tarih Isparta” Belgeseli Gösterime Sunuluyor
Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti
Isparta'da Ramazan'da ''Gönül Sofrası''
Isparta Davrazspor BAL'da oynamaya hak kazandı
Isparta'da her bütçeye göre Ramazan yardım kolisi
Uluborlu Beyaza Büründü
Isparta'da mangallık lezzetli etler için adres Kültür Et
Isparta'nın koku sorunu için çalışmalar devam ediyor
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
​Isparta'da tarihi eser operasyonu
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi
Türkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldı
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da kaçak avcılara para cezası uygulandı
Isparta'da ​“Otizm Farkındalık Ormanı”na 500 Fidan Dikildi
ISUBÜ Orman Oyunları Olimpiyatı Tamamlandı
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019
Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAKISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK25 Nisan 2019
Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı24 Nisan 2019
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 201926 Nisan 2019
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi26 Nisan 2019
Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldüBurdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü23 Nisan 2019
Türkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da YapılacakTürkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da Yapılacak24 Nisan 2019
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonuIsparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu26 Nisan 2019
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e24 Nisan 2019
Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlikTürkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik23 Nisan 2019
​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı25 Nisan 2019
Bu fuar herkese kazandıracakBu fuar herkese kazandıracak23 Nisan 2019
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adımIsparta'nın trafik sorunu için ilk adım23 Nisan 2019
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 201923 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde BulunduVali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu24 Nisan 2019
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımıIsparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı25 Nisan 2019
Isparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” AçılıyorIsparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor25 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü TuttuVali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü Tuttu24 Nisan 2019
Uluborlu Beyaza BüründüUluborlu Beyaza Büründü27 Nisan 2019
Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı 25 Nisan 2019
Türkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldıTürkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldı26 Nisan 2019