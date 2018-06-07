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Turizmin başkenti Antalya’ya kavurucu sıcaklar geliyor

Turizmin başkenti Antalya’ya kavurucu sıcaklar geliyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.06.2018 12:53
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Isparta Düğün Salonları

  - Turizmin başkenti Antalya’ya kavurucu sıcaklar geliyor    
 - Antalya'da sıcaklık 4 ila 6 derece artarak mevsim normalleri üzerine çıkacak 
 - Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk: 
 - "Dışarı çıkmak isteyenler mutlaka korunsun" 
 - "Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Bu sıcaklıkları 40-42 derece olarak görebiliriz" 
 
 - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’nın bazı ilçelerinde önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklar etkili olacak. Özellikle sahil kesimlerde 6 derece birden artacak olan sıcaklığın  42 dereye kadar çıkacağı belirtildi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk ise, "Yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve hamileler saat 11-16 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıdır. Kepez, Serik ve Döşemealtı'nda bu sıcaklıkları 40-42 derece olarak görebiliriz" uyarısını yaptı. 
  Ramazan ayını serin bir havada geçiren Antalya’da önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Turizmin başkenti Antalya, hafta sonunu mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde geçirecek. Sahil kesimlerinde 6 derece kadar yükselecek olan sıcaklık bazı ilçelerde ise 8-9 derece birden yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere gören Antalya’nın Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez başta olmak üzere bir çok ilçesinde sıcaklık değerleri 42 dereceye kadar yükselecek. En yüksek sıcaklıkların ise yine 42 derece ile Kepez ilçesinde ölçülmesi tahmin ediliyor. Antalya’da bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.  
 
  "Çıkmak isteyenler mutlaka korun" 
  Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, önümüzdeki 3 gün içerisinde Türkiye'nin ve Antalya'nın sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini kaydederek, "Haziran ayı sıcaklık ortalamamız 26-27 derece olarak ölçüldü. 31 dereceye kadar çıktı. Pazar gününe kadar sıcaklıklar artacak. Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Kepez, Serik ve Döşemealtı'nda bu sıcaklıkları 40-42 derece olarak görebiliriz. Hafta sonu Muratpaşa merkez için de sıcaklık 36-39 arasında gerçekleşecek. Bu üç gün içerisinde yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve hamileler saat 11-16 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıdır. Çıkmak isteyenler de mutlaka korunsun. Pazartesi gününden itibaren havalar mevsim normallerine dönecek. Çok etkili olmamak şartı ile yağmurlu hava gelecek" açıklamasını yaptı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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