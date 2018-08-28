- Antalya'nın Alanya ilçesindeki turizm tesisleri 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle yoğun bir iç pazar talebiyle karşılaştık ve bölge olarak yüzde 100’lük doluluklara ulaştık” dedi.Bayramı'nın en gözde tatil cennetlerinden Alanya’ya başta Konya ve İstanbul olmak üzere yurdun birçok ilinden tatilciler akın etti. Bayramdan birkaç gün önce başlayan yoğun tatilci akını, hafta sonuna kadar devam etti. Turizm ve belediye belgeli 200 bin civarında yatak kapasitesine sahip ilçede yüzde 100’lük doluluklara ulaştı.Bayram yoğunluğun devam ettiğini ve aktaran TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, bayram süresince bölge olarak yüzde 100’lük doluluklara ulaştığını söyledi. Sili, ”Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle yoğun bir iç pazar talebiyle karşılaştık. Tabi bir yandan da Avrupa ile Rusya pazarından da artan talep ve diğer pazarlarında artış göstermesiyle birlikte Türkiye aslında tarihi bir rekora doğru gidiyor. Bu bağlamda Alanya bölgesinde de tüm bu oranlar değerlendirildiğinde ciddi bir doluluk yaşamaktayız. Doluluk süreci Eylül ayını kapsayacak şekilde devam edecek gibi görünüyor” dedi.Bayramın tatili süresince iç pazarın yoğun olmasından dolayı şehir esnafına da büyük katkısı olduğunu söyleyen Sili, ”Bayram döneminde iç pazarın yoğun gelmesiyle birlikte tesislerimizin dolması şehirdeki yiyecek-içecek gibi birçok sektörle uğraşan esnafı bir şekilde yaşatması sonucunu sağladı. İlçede esnaflar açısından son derece olumlu bir durum. Umut ediyoruz ki bundan sonraki süreçte iç pazar, bu hareketlilik talebini devam ettirir. Çünkü bizim gibi turizmle uğraşan ülkelerinde bildiği ve uyguladığı bir gerçektir bu. Kaldı ki bizimde kriz döneminde yaşadığımız bir gerçeğin iç pazarın bizim ana pazarımız olması. Yani diğer pazarlar mutlaka olmalı ama iç pazarımız ana pazarımız o nedenle bu sene artmış yabancı talebine rağmen biz iç pazarda belli bir kontenjanı açık tuttuk ve bu şekilde de devam ettik. Bir takım haberler de çıktı ama biz bayram süresince buradaki tüm otel yöneticileriyle iletişim halindeydik” diye konuştu.Talep gösteren herkese mutlaka yer bulunduğunu ifade eden Sili, şunları konuştu:”Dışarıda kalan falan olmadı. İlçemize gelen bazı insanların sanıyorum kendi tercihleri dışarıda konaklamak. Çünkü görünen o ki yorganlarını, battaniye gibi eşyalarını yanlarına alarak gelmişler. Bu anlamda dışarıda konaklamak kendi tercihleri olduğunu düşünüyorum. Mutlaka rezervasyon yaparak gelin diye basın yoluyla bu konuyu bildirdik. Ama maalesef bu tür görüntüler oluştu. Önümüzdeki dönemde bu konuyla alakalı olarak bir takım çözüm önerilerini hep beraber masaya yatıracağız. En azından belediye zabıta ve emniyet güçlerinin bu görüntü kirliğine müsaade edilmeyeceği noktasında bir çalışması olması gerekir. Tabi sadece Alanya için geçerli değil bu, diğer tüm bölgeler içinde geçerli. Bu tür taleplerin oluştuğu durumda, yani rezervasyon yaptırmadan gelmiş insanların konaklama ihtiyacını karşılaması için nöbet bir birim oluşturmayı düşünüyoruz. Dolasıyla bu tür görüntülerin sıfırlanması noktasında gerekli çabayı göstereceğiz.”İHA