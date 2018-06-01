Turist sayısında 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 12 oranında artış yakaladıklarını ve hedeflerinin büyük olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "100 milyon turist, 100 milyar dolara ulaşacağız" dedi.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde büyük hedeflerle yola devam ettiklerini belirterek, Türk turizmin kapasitesinin bu olmadığını daha çok çalışarak daha büyük hedeflere koşacaklarını söyledi. 2015 yılına göre turist sayısında yüzde 12 artış olduğunu ifade eden Başkan Bağlıkaya, "2017 yılına göre yüzde 32 oranında artış var. Sayılardan turizm sektörü çok memnun olmayabilir. Olmamalarını da çok doğal karşılıyorum. Çünkü bütün herkes Türkiye’nin potansiyelini biliyor. Bu rakamları çok daha arttırabileceğimizi biliyor. Dolayısı ile turizmcinin sayılardan mutlu olmaması bizi mutlu eder. Demek ki daha büyük hedefler koymamız lazım. Daha büyük hedeflere yürümemiz lazım. Kapasitemiz bu değil. Performansımız kapasitemizin altında. Çok kısa sürede çok daha fazla döviz girdileri sağlayacağız" dedi.Öncelikle gelen turist sayısının artışının devamını daha sonra da fiyatı arttırmak adına çalışmalar yapılaması gerektiğini de dile getiren Firuz Bağlıkaya, şöyle konuştu:"Geçen seneye nazaran yüzde 7 oranında gelir artışımız var. Söylediğimiz gibi önce sayıyı yakalayacağız sonra da fiyatı arttıracağız. Arz talep dengesinde başka bir kural uygulamanın mümkünü yok. Öncelikle bu sayı işi halletmemiz lazım."32 ülkedeki arkadaşları ile mektup arkadaşlığı yaparak Türkiye’nin tanıtımını yapan ve PTT tarafından bu tanıtımları dolayısıyla adına pul basılan genç Umutcan Öncü’yü makamında kabul eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, hak ettikleri çok büyük başarı ve rakamlara Umutcan gibi isimler ile ulaşacaklarını söyledi. Bağlıkaya, "Hakkettiğimiz bu rakamlara Umutcan gibi kardeşlerimiz vasıtasıyla ulaşacağız. Tek başına kendisini sorumlu hissetmiş, Türkiye’nin tanıtımı ile ilgili hiç tanımadığı insanlara mektuplar yazıyor. Aslında bizim potansiyelimizin ne kadar büyük olduğu, kaynağımızın ne kadar zengin ve motivasyonumuzun ne kadar zengin olduğunu göstermesi açısından da çok önemli. Bu Umutcan’larla inşallah, 100 milyon turist, 100 milyar dolara ulaşacağız" ifadelerini kaydetti.İHA