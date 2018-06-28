Turizmde 2.5 aylık iç pazar hedefi 10 milyon turist

Turizmde 2.5 aylık iç pazar hedefi 10 milyon turist
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Turizmde 2.5 aylık iç pazar hedefi 10 milyon turist 
  - Turizmciler, bu hafta sonu yapılacak YKS'nin ardından iç pazarda büyük bir hareketlilik bekliyor  
  - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık: 
  - "Antalya bu hızla giderse 14 milyon rakamına ulaşacak"   
  - "İç pazarda yoğun periyodumuz Temmuz başı ve Eylül ayının 15’ine kadar olacak, bu senenin iç pazar rakamları geçen yılın üzerinde gidiyor"   
  - "Hedefimiz iç pazarda otellerde konaklama yapan ve acenteler üzerinden paket satın alan misafir sayısını 10 milyona çıkarmaktır" 
 
- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, seçim ve üniversite sınavının tamamlanmasının ardından iç pazarda 2.5 aylık sürede 10 milyon rakamını aşmayı hedeflediklerini bildirdi.   
  2018 turizm sezonuna 14 milyon turist hedefiyle giren dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya’da 4.5 milyon rakamının geride bırakılması yüzleri güldürdü. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi ile Rusya’daki Dünya Futbol Şampiyonası’nın etkilemediği turizmde, geçtiğimiz yıla göre yüzde 42’lik büyüme yaşandı. Sektörün en büyük hedefi ise iç pazarda da 10 milyon rakamını aşmak. 
  TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Antalya’nın 14 milyon turist hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini bildirdi. Haziran ayı itibariyle Antalya’nın 4.5 milyon bandını aştığını dile  getiren Ayık, bu temponun gelecek aylarda da devam edeceğinin altını çizdi. Yurt dışı pazarının beklentilerinin üzerinde gittiğini kaydeden Ayık, tüm kaynak pazarlardaki rakamların sevindirici ve gelecek adına umut verici olduğuna dikkat çekti. 
 
  "Rakamlar sevindirici" 
  Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nın dahi turizmi etkilemediğini ifade eden Ayık, "Bu aylar bizin en yoğun rezervasyon aldığımız aylardır. Bu tarihler için yoğun bir talep vardı. Haziran ayında Antalya rekor kırıyor, İstanbul’da çok iyi gidiyor. En büyük değişimleri bu ayın sonunda göreceğiz. Ama şuandaki ilk 6 aylık rakamlar bizim için çok sevindirici" dedi. 
 
  "İç pazarda yoğun rezervasyon başladı" 
  Antalya’nın bu tempoyla gitmesi halinde 14 milyon rakamına ulaşacağını vurgulayan Osman Ayık, iç piyasada Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi nedeniyle ya erteleme ya da iptallerin olduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak rezervasyonların kaydırma şeklinde olduğuna değinen Ayık, "Biz de o dönemde misafirlerimize her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştık. Seçimin birinci turda neticelenmesi de belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte iç pazarda yoğun bir rezervasyon trafiği başladı. Zaman sınırlı çünkü 15 Eylül’de okullar açılmasıyla zaten bir azalma oluyor. Önümüzdeki 2-2.5 ayda iç pazarda yoğun bir hareketlilik bekliyoruz" diye konuştu. 
   
  "10 milyonu aşabiliriz"   
  Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) çocukları girecek ailelerin rezervasyonlarını Temmuz ayının başına göre ayarladığını belirten Ayık, "İç pazarda yoğun periyodumuz Temmuz başı ve Eylül ayının 15’ine kadar olacak. Bu senenin iç pazar rakamları geçen yılın üzerinde gidiyor. Hedefimiz iç pazarda otellerde konaklama yapan ve acenteler üzerinden paket satılan alan misafir sayısını 10 milyona çıkarmaktır. Yavaş yavaş bu hedefe ilerliyoruz. İç pazarda ciddi bir seyahat alışkanlığı var. Ülkemizin her yerinde yerli turist hareketini gözlemliyoruz. Bu hareketliliği sadece kıyılarda görmüyoruz. Son günlerde Kars, Mardin, Gaziantep, Van, Karadeniz bölgesi de popüler hale geldi. Bu rakamlara bakarsak iç pazarda da 10 milyon rakamını aşacağımızı görüyoruz" dedi. 
 
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İHA                             
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