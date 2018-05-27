Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, büyük hedefleri olan bir sektörün bakanlığının kapatılmasının yerine,yetkilerinin daha da güçlendirilerek sektörü geleceğe taşıması gerektiğini bildirdi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kapatılacağı, 'kültür' bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı'na 'turizm'in ise ekonomi yönetimine bağlanacağı iddia edilmişti.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÜROFED Başkanı Osman, dünya ölçeğinde turizmin giderek önem kazandığı ve ülkelerin turizm bakanlığı açtığı bir dönemde, Türkiye'nin bakanlığı kapatmasının yanlış olacağını kaydetti.Turizmciler olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının kapatılmasına karşı olduklarının altını çizen Ayık, “ Ayrıştırılıp farklı bakanlıklarının altına da verilmesine karşıyız. Bu sektörü bir bütün olarak görüyoruz. Bu bakanlığın 40-50 yıldır oluşmuş son derece önemi bir birikimi vardır. Bu sektörden ülke olarak beklediğimiz çok şey var. Birikimin de geleceğe yansıtılması gerekir. Onun için bu bakanlığın bizce korunması gerekiyor.” diye konuştu.Dünyada en hızlı gelişen sektörlerden birinin turizm olduğunun altını çizen Osman Ayık, “Turizm bakanlığı olmayan ülkeler bile bu bakanlığı kuruyor. Bizim böyle bir ortamda bakanlığı kapatmak yerine, yetkilerini daha da güçlendirerek bizi geleceğe taşıyacak hale getirmek gerekir. Bizce turizm bakanlığı kalmalıdır. Türkiye’nin dünyada en rekabetçi olduğu alanlardan biri turizmdir. Sektörün sorunları varsa bunu da güçlü bir turizm bakanlığın ile çözmeliyiz.”dedi.Dünyadaki turizm pastasından Türkiye’nin de pay almasının önemli olduğunu işaret eden Ayık, “ En fazla pay almaya ihtiyacı olan ülkeyiz. Biz cari açık veren bir ülkeyiz. Turizm sektörü tek başına cari açığın yüzde 40’ından fazlasını kapatıyor. Hedeflerimiz de çok büyük. Önümüzdeki 10-15 yıllık periyotta 80 milyonun üzerinde misafir ağırlamak ve 50-60 milyar dolar kazandırmak döviz kazandırmak istiyoruz. Bu sektör müstakil ve güçlü bir bakanlığı hak ediyor diye düşünüyoruz.”açıklamasında bulundu.İHA