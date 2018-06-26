- Antalya’nın Alanya ilçesinde 18. düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortejle başladı. Mehteran takımı, çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleriyle gösteriler sunduğu kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, vatandaş ve yerleşik yabancılar ile tatilciler katıldı. Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleri ve gösterileriyle dikkati çektiği kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej, tarihi Kızılkule önüne kadar sürdü.Kortejin ardından İskele Caddesi Şelale Meydanı’nda Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü tenor Hakan Aysev, yüzlerce kişiye muhteşem bir konser verdi. Yabancı ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarı ile dinleyenleri mest eden Hakan Aysev, konserin son bölümlerinde kendine has yorumu ile oyun havaları söyledi. Konser sonunda başkan Yücel, Aysev’e plaket ve çiçek takdim etti.İHA