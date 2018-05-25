- Turizm sezonunda inşaat faaliyetlerine kısıtlama



Antalya Valiliği 15 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlama getiren genelgeyi ilgili birimlere gönderdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlama getiren genelgeyi ilgili birimlere gönderdi. Genelgede turizm sezonu süresince nelere dikkat edilmesi gerektiği 2 madde de anlatıldı. Genelgenin ilk maddesinde deniz, kum, güneş olarak tarif edilen ve kıyı turizmi potansiyeline sahip olan Antalya'da, turizm sezonu olarak tanımlanan Mayıs- Ekim aylarında aktif olarak uygulanmak üzere yıl genelinde ilçe ve mahallelerde konaklama tesisleri, plaj, yüzme havuzu, lokanta, eğlence yerleri yakınında, ayrıca tur araçlarının yoğun olarak geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için 'inşaat yasağı' uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

İkinci maddede ise turizmi olumsuz etkileyecek olan gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetlerinde valiliğin bilgilendirilmesi istendi.



İHA

