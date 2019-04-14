Turfanda soğan hasadı başladı fiyatının 1-1,5 lira olması bekleniyor

Türkiye’nin çeşitli ilçerinden Adana’ya gelen tarım işçileri, turfanda soğanı hasat ediyor. Sabah erken saatlerde tarlalara gelen işçiler, sökümünü yaptıkları soğanı keserek çuvallara yüklüyor.

Turfanda soğan hasadı başladı fiyatının 1-1,5 lira olması bekleniyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 12.04.2019 11:46
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"Nisan sonunda soğan fiyatının 1-1,5 lira olması bekleniyor"
- Adana'da hasadına başlanılan turfanda soğanda rekoltenin yaklaşık 120 bin ton olacağı tahmin ediliyor
- Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin:
- "Piyasaya yerli ürün girmeye başlayınca fiyatlar da belli bir noktaya kadar düşecektir. Tüketici uygun fiyata ürün alacaktır"
- Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:
- "Hasadın tamamen başlamasının ardından fiyatlar kademeli olarak aşağı düşecektir. Nisan ayının sonunda fiyatların 1-1,5 lira olması bekleniyor"

 Türkiye'nin turfanda soğan merkezi olan Adana'da, hasadına başlanan üründe yaklaşık 120 bin ton rekolte bekleniyor.
Kentte yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan soğanda hasat, depolarda ürün kalmaması ve buna bağlı olarak fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle 15 gün erken başladı.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan kentte, yaklaşık 120 bin ton rekolte öngörülüyor.
Diğer illerdeki hasadın da başlamasıyla soğanın kilogram fiyatının bu ay sonunda 1 liraya kadar düşmesi bekleniyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğan hasadına ilk olarak Adana'da başlandığını söyledi.
Hasadın beklenenden önce başladığına dikkati çeken Tekin, "Üretici, soğan fiyatlarının iyi olması nedeniyle erken hasada başladı. Hasadın erken olması hem üretici açısından hem bizim açımızdan daha iyi. Burada üretici de tüketici de kazanacak. Piyasaya yerli ürün girmeye başlayınca fiyatlar da belli bir noktaya kadar düşecektir. Tüketici uygun fiyata ürün alacaktır. Bu durum da hem üretici hem tüketici için olumlu olacaktır." diye konuştu.
Adana'da yaklaşık 30 bin dekar ekim alanı bulunan soğanda dekar başına ortalama 4 ton ürün alındığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:
"Bu verimle yaklaşık 120 bin ton civarında soğan üretimimiz olacaktır. Kendi ürünlerimiz çıkıyor. Mayısın ortalarına doğru Adana'daki tüm ürünler hasat edilmiş olacak. Mayısın başından sonra soğanla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin diğer bölgelerinde geçen seneye göre daha fazla ekim olduğunu duyuyoruz. Yerli üretimimiz olan soğan ülkemizin ihtiyacı karşılayacak oranda." 
- "Fiyatların 1-1,5 lira olması bekleniyor"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da fiyatların iyi olması nedeniyle üreticilerin hasada erken başladığını belirtti. Doğan, şunları söyledi:
"Amaç piyasada olmayan soğanın yerini doldurmak. Adana'dan sonra haftaya Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasat başlayacak. Soğan hasadı kasıma kadar devam edecek. Hasadın tamamen başlamasının ardından fiyatlar kademeli olarak aşağı düşecektir. Nisan ayının sonunda fiyatların 1-1,5 lira olması bekleniyor. Belki biraz daha aşağı düşebilir. Diğer bölgelerde verim iyi görünüyor. Bu yıl herkes gönül rahatlığıyla soğan yiyebilir."
Çiftçi Özcan Şimşek de yaklaşık 2 bin dönüm alana soğan ektiğini söyledi. 
Verimin biraz düştüğünü aktaran Şimşek, "Fiyatların iyi olması bize zarar ettirmiyor. Soğan hasadının artmasıyla ithal ürünlerin gelmesi biter. Diğer bölgelerde de hasada başlanmasıyla fiyatlar tüketiciyi sevindirecektir." dedi.
 
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ADANA (AA) - EREN BOZKURT -
 
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