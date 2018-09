- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir dönem genel koordinatörlüğünü yaptığı E-Medya çalışanlarının bir araya geldiği ‘Nostalji Gecesi’ne katıldı. Gecede çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı anıları paylaşan Başkan Türel, “Bugün şöyle dönüp arkaya baktığımda iyi ki sizlerle birlikte olmuşum. Çünkü o günkü tecrübelerle bugün Antalya’da çok önemli bir görevde sizlerin arasından çıkmış bir kardeşiniz olarak başarılı olabiliyorsak, sizlerle paylaştığımız günlerin çok büyük etkisi olduğunu görüyorum” dedi.E-Medya çalışanları Murat Çiçek’in organize ettiği E-Medya Nostalji gecesinde buluştu. O dönem E Medya Genel Koordinatörü olarak görev yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, diğer yönetici ve çalışanlarının katıldığı gece My Meating restoranda düzenlendi. Geceye katılan herkes 25-30 yıla dayanan dostluklarını pekiştirdi. Keyifli sohbetlerin yaşandığı, geçmişten hatıraların paylaşıldığı gecede kimi zaman kahkahalar yankılandı, kimi zaman da duygusal anlar yaşandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir dönem birlikte mesai yaptığı personeliyle tek tek tokalaşıp hal hatır sordu. Başkan Türel, gecede yaptığı konuşmada, “Bu gece bizim için bir nostalji gecesi. Geçmişte birlikte çalıştığımız birçok dostumuz, mesai arkadaşımızı neredeyse burada eksiksiz görmenin mutluluğu içerisindeyim. Bu gece ‘Vefa’nın İstanbul’da bir semt adı olmadığının en güzel teyidi” dedi.Geçmiş yılları hatırladığında çalışma arkadaşlarıyla mesai yapmış olmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade eden Başkan Türel, şöyle konuştu; “Bugün şöyle dönüp arkaya baktığımda iyi ki sizlerle birlikte olmuşum. İyi ki bu kader yolculuğumuzda yaşamımızın en önemli gençlik yıllarımızı birlikte paylaşmışız. Çünkü o günkü tecrübeler belki bugün Antalya’da çok önemli bir görevde sizlerin arasından çıkmış bir kardeşiniz olarak bir şeyler yapmamız mümkün oluyorsa, birazcık başarılı olabiliyorsak sizlerle paylaştığımız günlerin çok büyük etkisi olduğunu görüyorum. O günün şartlarında o zorlukları göğüs göğse omuz omuza karşılamasaydık belki bugün birçok sorunu aşmakta zorlanabilirdik. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.”Hayatının her noktasında vefaya çok önem verdiğini belirten Türel, “Özellikle sizlerle geçmişte acı tatlı birçok hatırayı paylaşmış arkadaşlarım olarak, beni yakından tanıyan insanlar olarak, hayatınızda pek çok şey değişebilir. Hayatınızda birçok şey değişiyorken, siz kendiniz değişirseniz işte problem orada. Ben belediye başkanlığını açık söyleyeyim yarın bitecekmiş gibi yapıyorum ama hiç bitmeyecek gibi bir hizmet anlayışıyla çalışıyorum. Biz damdan düştük. Seçim kaybettik, seçim kazandık. Benim eskiden hiçbir farkım yok. Bulunduğumuz görevler, omuzumuzdaki sorumluluklar yükü arttırmış bulunuyor. Biz bunların hakkını vermeye çalışıyorken geçmişimizi hiçbir şekilde unutamayız. Allah’a şükrediyorum, çünkü çok genç yaşlarda birçok görev nasip oldu. Ama en önemli şükrüm, çok genç yaşlarda çok önemli görevler olmasına rağmen kendimi hiç değiştirmeden, değişmeden hep yoluma devam ettim. En büyük şükrüm şunun içindir, geçmişimde zerre kadar gizleyeceğim, utanacağım en ufak bir gölgenin olmamasıdır. Belki de o geçmiş bizi buralara taşıdı” ifadelerini kullandı.Türel, “Bizler hesaba çekilmeden hesap veren bir anlayışla yaşamayı bir hayat biçimi haline getirirsek işimiz o zaman kolay oluyor. Bunun benim en büyük sermayem, en büyük güvencim olduğunu görüyor olmak sizler adına bir gurur meselesi olması lazım. Ben hala o eski Menderes’im. Başkanlık bugün makamdır ama onun zırhına bürünmek bizim için söz konusu olmamalıdır. Allah’a şükürler olsun alnımızın akıyla bugünlere geldik, bundan sonra da aynı inanç ve arzu ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.Gecede bir de sürpriz yaşandı. İleri Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Tongülüs ve eşi Birsen Tongülüs’ün 28’nci evlilik yıldönümü kutlandı. Ali Tongülüs 28 yıldır evlenme teklifi etmediği hayat arkadaşı Birsen Tongülüs’e E Medya Nostalji gecesinde evlenme teklifinde bulundu. Evet yanıtıyla Ali-Birsen Tongülüs çifti pasta keserek özel günlerini kutlarken Başkan Türel’de ayrı bir sürpriz yaparak çiftin nikâhını tazeledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ali-Birsen çiftine yeniden nikâh merasimi düzenleyerek, evlenmeyi isteyip istemediklerini sordu. Evet yanıtı ile yeniden çifti karı koca ilan eden Başkan Türel, birbirinizin ayağına basabilirsiniz ama damarına basmayın nasihatinde bulundu.İlk kez bir çifte nikâh tazelediğini belirten Başkan Türel, “28 yıldır aynı yastığa baş koyan Ali-Birsen Tongülüs çiftine nice mutlu yıllar diliyorum. Ben normalde bütün nikâhlarda çiftlerden üç çocuk talebinde bulunuyorum. Bu durum da nasıl olacak bilmiyorum. Artık üç çocuğu esirgeme kurumundan mı alırsınız orası sizin bileceğiniz bir durum” şeklinde konuşarak esprileriyle nikâh tazeleme merasimine ayrı bir renk kattı. E TV Genel Müdürü Mehmet Yönden de ‘Menderes Türel, o dönemde nasılsa şimdi de aynı. Hiç değişmemiş. Yine esprili, hoşgörülü. Her zaman böyleydi. Değişmemesi bizim için büyük bir şans” şeklinde yorum yaptı.İHA