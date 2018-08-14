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Türel'den Elmalı'ya geçmiş olsun ziyareti

Türel'den Elmalı'ya geçmiş olsun ziyareti
TÜRKİYE
G.Tarihi: 14.08.2018 11:59
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Isparta Düğün Salonları
  - Türel'den Elmalı'ya geçmiş olsun ziyareti 
  - Pazar esnafını ziyaret edip gençlerle maç yaptı 
  - " Gerekli önlemler alınıyor, vatandaşımızın yanındayız" 
  
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, geçtiğimiz hafta sel felaketinde zarar gören Elmalı’daki Salur, Yılmazlı ve Karaköy’de vatandaşları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Türel, devletin bütün kurumlarının seferber olduğunu söyleyerek “Bir daha bu tür afetler olmaması için gerekli önlemleri alacağız” dedi. 
  Elmalı Kaymakamlığı’naa eden Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte ilk olarak Salur mahallesini ziyaret eden Başkan Türel, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.  
 
  “Kötü günde de vatandaşımızın yanındayız” 
  Selin meydana geldiği ilk anlardan itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bütün imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Başkan Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Türel,  hafta sonu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de bölgede inceleme yaptığına dikkat çekerek “Biz de elimizden geldiği kadar yaralarınızı sarmaya çalışıyoruz. Biz iyi gün dostu olmaktan çok kötü gün dostuyuz. Kötü günde de vatandaşımızın yanında olacağız. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa emrinizdeyiz. Ne gerekiyorsa söyleyin. İhtiyacınız ne varsa haberimiz olsun. Ertesi gün zaten bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bütün arkadaşlarımız seferber oldu. Ümit Başkanımız zaten her an burada” dedi.  
 
  “Gerekli önlemler alınıyor” 
  Devlet Su İşleri’nin bir daha bu tür olaylar yaşanmaması için önlemlerini aldığını ve çalışmalara başladığını söyleyen Başkan Türel, “Allah beterinden saklasın. Beterin beteri var buna da şükredelim. Cana gelmedi. Mala gelen zarar telafi edilir. Biz de telafi etmek için gece gündüz çalışacağız. Vatandaş, devlet, millet el ele oldu mu üstesinden gelemeyeceğimiz sorun kalmaz. Devlet de çalışıyor, vatandaş da” diye konuştu.  
 
 Esnafla kucaklaştı 
 İlçe ziyaretinde Elmalı pazarında vatandaşlarla da buluşan Başkan Türel pazar esnafının yer sofrasına oturdu, onlarla azık yedi. Hem Pazar esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşla el sıkışan, büyüklerinin elini öpen Başkan Türel’e Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de eşlik etti.  Başkan Türel, kendisini yer sofrasına davet eden esnafı da kırmadı. Onların azığını paylaşan Başkan Türel, esnaftan helallik isteyerek ayrıldı. 
 
  Gençlerle maç yaptı 
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ziyaret ve incelemelerin ardından Antalya dönüşünde maç yapan gençleri görünce  gençlerle çift kale maç yaptı. 
 Başkan Türel Elmalı Belediye sporcuları ile önce fotoğraf çektirdi. Ardından gençlerin maç yapalım teklifini geri çevirmeyen Başkan Türel, kısa sürede olsa çocukluğuna döndü.  Başkan Türel, gençlerle çift kale maç yaptı.  Spor tutkusunun yanı sıra futbola olan aşkı Antalyaspor sevdalısı olan Başkan Türel, gençlerle günün yorgunluğunu attı. Karşı takımın gol atması ile sona eren maçı dostluk kazandı. Gençlerin Antalya sevdalısı olduğunu gören Başkan Türel takım kaptanına imzalı top hediye etti.   Başkan Türel, Elmalı’da bir gününü mutlu, gururlu, duygulu, keyifli ve dolu dolu geçirdi. 
 
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İHA
                                         
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