Türel ulaşım esnafının sorunlarını dinledi

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TEDES-EDS’den trafik cezaları yazıldığına dair iddiaları üzerine, “Sistemin daha binası inşaat halinde, devreye girmedi. Ne cezası ama birileri çıkıyor böyle yalan düzmece kasetlerle kafaları karıştırıyor. İnanmayın” dedi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ulaşım esnafıyla çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, Antalya Otobüsçüler Odası, Antalya Servisçiler Odası’nın merkez ve ilçelerdeki başkanlarıyla buluşan Türel, sorunlarını dinledi.Türel, “2014 Nisanından bugüne kadar servis plakalarından tutunda ulaşım esnafımızın birçok sorununa kadar otobüsçüler ve şoförler odamızla çözebilmek için Türkiye’de gıpta ile bakılan bir çalışmayı ortaya koyduk. Antalya büyüyor iken vatandaşların talepleri de farklılaşıyor. Bunların hepsine belediye olarak kendi imkanlarımız dahilinde cevap vermeye çalışıyoruz. Bir kısmı bizi aşan Ankara’da çözmemiz gerek hususlar. Onları da Ankara’da çözmek için yoğun bir gayret yoğun bir trafik içerisindeyiz. Bugünkü toplantıda siz taleplerinizi iletin biz de bundan sonraki yapacağımız işler için kendimize bir yol haritası çizelim” diye konuştu.TEDES-EDS’ten trafik cezaları yazıldığı iddialarına yönelikte Türel, şunları söyledi:“Seçim zamanı geldi, yalan, iftira, kumpas tezgahlar başladı. İki gündür TEDES-EDS meselesi var. EDS’yi TEDES’i ben kurmadım. Daha bunun binası inşaat halinde, bitmedi. Devreye girmedi ki ne cezası. Ama birileri çıkıyor böyle yalan düzmece kasetlerle kafaları karıştırıyor. Sosyal medyadan dalga geçtim hatta. Birisi bugün yazmış ceza yedim diye. TEDES-EDS olması mümkün değil. Gönder dedim ceza makbuzunu, öğrendik ki gezici radardan ceza yemiş. 2009'da da Menderes Türel taksilere Antkart takacak iftirası atmışlardı. Bu dönem de iftiralara başladılar. Bu iftiralara inanmayın.”Toplantıda ulaşım esnafı çoğunlukla okul servis araçlarında yaş sınırının 12 den 15 çıkarılması, okullarda sadece C plakalı araçların servis hizmeti vermesi konularındaki taleplerini dile getirdi. Her iki konunun da Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine tabi olduğunu belirten Türel, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde sorunun çözümü için temaslarda bulunacağını söyledi.Başkan Türel, kolej ve devlet okullarının servis hizmetinde farklı tarifeler uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, “Özeli resmisi fark etmez öğrenci öğrencidir. Tarifeleri eşitledik. Kimse bunun üzerinden geçinmeye kalkmasın dedik. Vatandaş devlet okuluna ne ödeniyorsa özel okula da onu ödeyecek. Hak adalet terazisini ortadan tutmak gerek. Bu uygulama hem esnafımızı hem vatandaşımızı koruyan bir durum” diye konuştu.İHA