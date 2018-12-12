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Türel: “TEDES-EDS uygulaması başlamadı”

Türel: “TEDES-EDS uygulaması başlamadı”
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  - Türel: “TEDES-EDS uygulaması başlamadı”   
 
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TEDES ve EDS sisteminin henüz uygulamaya girmediğini en az 1 yıl daha da mümkün görünmediğini söyledi. Başkan Türel, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek sistemle ilgili kamera ayaklarının monte edildiğini henüz bir alt yapısının olmadığını vurguladı.   
  Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Aralık Ayı Olağan Toplantısında 176 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplantı öncesinde EDS, TEDES ve Hal Yasası ile ilgili bilgi isteyen meclis üyelerine açıklama yaptı. Başkan Türel, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve TEDES ile ilgili uygulamaların Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmadığını belirterek, “Bu uygulamaları Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü yürütür. Belediye olarak Antalya’nın çağdaş, gelişmiş ülkelerin şehirlerinden hiçbir eksiği olmaması, hatta daha fazlası olması adına yapmış olduğumuz bir akıllı şehir uygulaması projeksiyonu var. Bunu TÜRKSAT ve Telekom ile birlikte 2 yıldır yürütüyoruz. Bu projenin içerisinde Akıllı Sulama Sistemleri. Toprağın nem durumuna göre, sulamayı açıp kapatan sistemlerin olduğu bir sistem. Akıllı aydınlatma dediğimiz belirli saatlerde açıp kapama değil, akşam saatlerinde örneğin bir parkta hareketlilik yoksa ışığın seviyesini azaltıp çoğaltan, akıllı uygulamalar. Acil Panik Butonu ihtiyacı olan vatandaşların evinde tansiyonunu şekerini anında ölçüp bizim de bunları anında merkezde takip edebilmemiz gibi. Şuanda trafiğin denetiminde veya inisiyatifinde kullanılacak olan EDS ve TEDES uygulamaları da bu kapsamın içerisinde. Ancak bunun uygulaması bize ait olmayacak” dedi. 
 
 “Binası daha bitmedi” 
  Trafik uygulamaları için bir hizmet binası yapılması gerektiğine işaret eden Başkan Türel, “Bina daha bitmedi. Dolayısıyla elektronik altyapısı tamamlanmamış, iletişim ağları bitmemiş, hizmet binası tamamlanmamış bir sistemin uygulamaya geçmesi mümkün değildir. Emniyet müdürlüğünden edindiğim bilgiye göre geçmişte emniyetin uyguladığı araç radarları, mobese kameraları ile yapılan denetimler trafikte vatandaşımızın güvenliği, huzuru ve konforu için eskiden ne ise aynı şekilde devam ediyor. Ceza tutanaklarında cezaların açıklaması bulunuyor. EDS veya TEDES değil şuan uygulamada bulunan cezalar geliyor. Ama bu bir kesim tarafından maalesef seçimler arifesinde sanki vatandaşa bir ceza tuzağıymış gibi sunulmak kaydıyla yalan yanlış ve iftiralarla provoke ediliyor. Şuanda bunun uygulanabilmesi fiziken mümkün değil. En az 1 yıl daha uygulanabilmesi de mümkün görünmüyor. Teknik altyapı çalışmaları sürüyor. Biz bu konuda kamuoyunun kendi ceza tutanağının altında yazan metne bakıp cezayı nereden geldiğini görebilir” diye konuştu. 
 
  “Kamera ayakları kuruldu” 
  Ceza tutanağının üstünde nereden ceza geldiğinin yazıldığını belirten Başkan Türel, “Geçen gün sosyal medyada da paylaştım. Bir arkadaş EDS ve TEDES hizmete girmedi diye yazınca, ceza tutanağını göndermiş. Ceza tutanağının sol köşesinde MOBESE yazıyor zaten. Baksa o zaman anlayacak. O yüzden bu konu gayet açık. Tartışmaya bile gerek yok. Zaten ceza tutanaklarında cezanın nerede olduğu net bir şekilde ifade ediliyor. Örneğin telefonla konuşuyorken kırmızı ışıkta MOBESE kameralarına yakalanan vatandaşa o görüntülerle birlikte cezası gönderiliyor. Trafik güvenliği, hepimiz için. Devlet tabi ki ceza yazmak istemez ama ihlal varsa o vatandaşlarımızın güvenliği için devlet bu noktada uygulamalar yapmış. Var olduğundan beri yapılıyor. Olay bundan ibarettir. EDS ve TEDES ile ilgili kameraların monte edileceği ayaklar yapıldığı için herkes onları çalışıyor sanıyor. Ama çalışmıyor, bağlantıları yok. Hizmet binasının yüzde 80’i 90’ı bitmek üzere ama elektronik altyapısının tamamlanması, hizmet binasının bitmesi 1 -2 yıldan önce olmaz. O sistemler de şuanda o yolda gördüğünüz hazırlık çalışmaları ile ilgili sistemler henüz çalışmıyor” diye konuştu. 
 
  Hal Yasası ile bilgilendirdi 
  Başkan Türel, Hal Yasası ile ilgili de meclis üyelerini bilgilendirdi. Hükümetin vatandaşın hakkını korumak adına özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyükşehirlerde ürünlerin hal fiyatının misli misli üstünde fiyatlarla satılması üzerine bu çalışmayı başlattığını vurguladı. Çalışmanın Türkiye’nin tamamı tüketici haliymiş gibi düşünülerek yapılmasının bazı yanlış anlaşılmaları beraberinde getirdiğini belirten Başkan Türel, “Antalya Hali tüketici değil üretici hali. Antalya’da domates halde 2 TL, pazarda 2,5 TL. Geneli itibariyle güzel bir çalışma ama bürokrasi maalesef uygulamadaki bazı sıkıntıları görememiş ve özellikle hallerde komisyonculuğun kaldırılmasına yönelik bazı hükümler gündeme gelmiş” dedi. 
 
  “Yeniden ele alınacak” 
  “Komisyoncu üreticinin, çiftçinin her şeyidir” diyen Başkan Türel, komisyonculuk kaldırılmamak kaydıyla üretici birliklerinin kurulmasının olumlu olacağını ifade etti. Komisyonculuğun kaldırılmasının üretici açısından doğuracağı sorunların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Kuş’a detaylı şekilde anlatıldığını belirten Başkan Türel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıda yasanın komisyonculuğun kaldırılmadan tamamen yeniden ele alınması hususunda genel bir kanaat oluştuğu bilgisini verdi. 
 
  “Endişe edecek bir durum yok” 
  “Toptancı Haller açısından endişe edecek bir durum yoktur” vurgusunu yapan Başkan Türel, yasanın tüm eksikler giderilerek yeniden hazırlanacağını açıkladı. Başkan Türel, “Yeni hazırlanacak yasada komisyonculuğun devam etmesi hususunda bizim de düşüncülerimiz neticesinde bir genel kanaat oluşmuştur. O yüzden tereddüte mahal bir durum kalmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim, bizlerin bu konudaki hassasiyetlerine her zaman olduğu çok önemli bir yaklaşım göstermiş. Bizim tereddütlerimizi ortadan kaldıracak talimatları da söz konusu olmuştur. Şuanda merak edilecek hiç bir şey yoktur. Bütün komisyoncularımız rahat olsunlar” dedi. 
 
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İHA
                                         
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