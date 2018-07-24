Türel OSB’de yanan fabrikayı ziyaret etti

Türel OSB’de yanan fabrikayı ziyaret etti
TÜRKİYE
G.Tarihi: 24.07.2018 13:07
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Isparta Düğün Salonları
 - Türel OSB’de yanan fabrikayı ziyaret etti   
  - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:   
  - “Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz”   
 
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) çıkan yangın sonrası büyük hasar gören fabrikada incelemelerde bulundu. OSB Başkanı Ali Bahar’dan yangın hakkında bilgi alan Başkan Türel, geçmiş olsun dileğinde bulunurken, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.   
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, OSB’de dün çıkan yangın sonrası büyük hasar gören sanayici Köksal Sarı’ya ait iş yerini ziyaret etti. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ve OSB Müdürü İlhan Metin tarafından karşılanan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, yangın çıkan fabrika çevresinde incelemelerde bulundu. Yanan fabrikanın Antalya’nın en köklü firmalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Dünkü yangının OSB’de bugüne kadar çıkan en büyük yangın olduğunu öğrendim. Fabrikada faaliyet alanı kapsamında büyük oranda yanıcı madde bulunması yangının kısa sürede büyümesine neden olmuş. Yaklaşık 19 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Hava şartları da yangının kısa sürede büyümesine neden olmuş. Böylesi büyük bir yangının can kaybı olmadan atlatılması en büyük tesellimizdir” dedi. 
  
“Yaraları en kısa sürede sarmaya çalışacağız” 
 Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gayretli çalışmaları sonucu, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangının kontrol altına alınabildiğini söyleyen Başkan Türel, “Başta yanan fabrikanın sahibi Köksal Sarı ve fabrika çalışanlarımız olmak üzere tüm Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sanayi Bakanımız Mustafa Varank ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da fabrika sahibi Köksal Bey’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakanımız gerekli tüm talimatları verdi. Bizler de bu yaranın en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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