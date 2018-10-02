Türel: “New York’u geçeceğiz”

“Antalya yılda 20 milyon turist ağırlayabilecek kapasitede”

Türel: “New York’u geçeceğiz”
TÜRKİYE
G.Tarihi: 02.10.2018 15:00
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Isparta Düğün Salonları
  - Türel: “New York’u geçeceğiz”   
 
 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu yıl 13 milyon turist rakamını geçmesi beklenen Antalya’nın, dünyanın en çok konaklamalı turist giden üçüncü şehir olan New York’u geçeceğini kaydetti.   
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte Antalya İşadamları Derneği’nin (ANTİAD) “Antiad buluşturuyor” etkinliğinin konuğu oldu. Gece gündüz Antalya’ya hizmet için gayret ettiklerini belirten Başkan Türel, bir taraftan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yatırımları yönetiyorken diğer taraftan da şehrin kalkınmasını, refahını arttıracak çalışmaları ortaya koymaya çalıştıklarını anlattı. Antalya’nın geçmişten gelen karakterini daha da güçlendirmeye gayret ettiklerini belirten Türel, “Antalya’nın artık bir turizm şehri olarak dünyanın en önde gelen şehirleriyle yarıştığı aşikar. Tarım şehri olarak da çok önemli zenginlikleri olduğunu biliyoruz. Sanatsal ve kültürel faaliyetler şehirlerin ruhudur, kimliğidir. Bize düşen, turizmi, tarımı, ticareti, çevreye duyarlı sanayisiyle birlikte kültürel ve sanatsal etkinliklerle bu unsurları güçlendirecek çalışmaları yürütmektir” dedi 
 
 “Antalya yılda 20 milyon turist ağırlayabilecek kapasitede” 
  Türel, bu yıl 13 milyon turist rakamını geçmesi beklenen Antalya’nın, dünyanın en çok konaklamalı turist giden üçüncü şehir olan New York’u geçeceğini kaydetti. Başkan Türel, Antalya’nın turizmi 12 aya yaydığında yılda 20 milyon turist ağırlayabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. 
 
 “Zengin turisti getirmemiz lazım” 
  “Gelir düzeyi daha yüksek turistleri Antalya’ya getirmemiz lazım” diyen Başkan Türel, “Zengin turistin tercih ettiği tarifeli direk seferleri Antalya’ya getirmemiz lazım. Çok büyük bir şansımız var.  Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy turizmin içinden geliyor. Türk Hava Yolları ile haftada 2 gün Antalya’ya direkt uçuşların nasıl yoğunlaştırılacağı konusunda toplantılar yapıyor. Gelir düzeyi yüksek turist kurvaziyer gemilerle, büyük yatlarla geliyor. Biz bu gemileri buraya getirecek limanları yapmadığımız takdirde biz bu zengin turisti buraya nasıl getireceğiz? Gelir düzeyi yüksek turist nelerle geziyor büyük yatlarla geziyor. Biz bugün işte tam da bu çalışmaları yapıyoruz. Lara’da kurvaziyer liman yapmaya çalışıyoruz. İçerisinde bir de yat limanı olacak. Bir yat limanını da yine Konyaaltı’nda büyük limanın hemen doğu mendireğinin bitişinde yapacağız.” 
 
 Konyaaltı Sahili 
 Başkan Türel şöyle devam etti: 
  “Biz bir taraftan Antalya zenginleşsin, refah düzeyi artsın diye uğraşıyor iken bir bakıyorsunuz birileri de bunları yaptırmamak için pervane dönüyorlar. Bir bakıyorsunuz Konyaaltı’nda sahil projesi yapıyoruz. İnsan zincirleri kurdular. Sahil boyunca el ele tutuştular, “Bu sahili halka kapatacak” diye eylemler yaptılar. Konyaaltı Sahil Projesi’nden yazın günde 100 bin kişi faydalandı. Ben bazen sabahları spor yapıyorum orada. İnsanlar bisiklet sürüyor, koşu parkurunda koşuyorlar, yürüyorlar, çocuklar oyun bahçesinde oynuyor. İsteyen vatandaş toplamda projenin yüzde 7’sini oluşturan ticari ünitelerden parası karşılığı hizmetini alıyor. İsteyen de şemsiyesini kendi getiriyor, hasırını seriyor 1 kuruş ödemeden de sahilin yüzde 93’ünden de istifade ediyor. O söyleyenler nereye gitti şimdi. Orada geziyorken ne kadar da güzel sahili halka kapatmışım diyorum. Çünkü halk cıvıl cıvıl olmuş orada.” 
 
 “Siyaseten engellemeye çalışıyorlar” 
 Bu projelere karşı çıkanların, projeyle ilgili gerçekleri gördükleri için karşı çıktığına dikkati çeken Menderes Türel, “Çünkü biz buraları yaparsak siyaseten belki de daha da güçleneceğiz. Dolayısıyla bu fırsatı vermeyelim, Menderes Türel kaybetsin gerekirse de Antalya yansın bitsin. Bu mantığa akıl sır erdirmek mümkün değil. Siyasi parti değil hizmet yarışıdır yaptığımız. Ama bakıyorum birçok kesimde hizmetler projeler yarışmıyor, siyaset yarışıyor. Belediye başkanlığı seçimleri arifesindeyiz her seçimde projeler yarışsın, siyaset yarışmasın dedim. Çıksınlar Antalya’ya nasıl bir proje yapacaklar tüm bunları konuşalım. Birileri iyi iş yapıyor iken öbürleri ‘aman ha siyasetten güçlenir diye engellemeye’ çalışıyorlar. Bu memleketin evladı yaşayan bireyi olarak büyük bir üzüntüyle izliyorum” ifadelerini kullandı. 
 
 “Çok şanslı bir dönemi yaşıyoruz” 
 Antalya’nın çok şanslı bir dönemi yaşadığını belirten Türel, “Kültür ve Turizm Bakanımız Antalyalı ve turizmin içinden geliyor. Dışişleri Bakanımızın Antalyalı olması her konuda önümüzü açıyor. Ve en sıkıştığımız noktada Cumhurbaşkanımızın müthiş iradesiyle birçok sorunu çözüyoruz. Keza vekillerimizle başkanlarımızla aramızda mükemmel bir uyum var. Bizim derdimiz memlekete hizmet etmek.  Baki kalan kubbede hoş bir seda bırakabilmek” şeklinde konuştu. 
 
 “İlçe belediyelerle biz olduk” 
 Başkan Menderes Türel, ilçe belediyelerle projelerde iletişim kopukluğu olup olmadığının sorulması üzerine şu yanıt verdi: “Batı Çevre yolu örneğinde olduğu gibi memleket hizmetine olan birçok konuda ortak hareket ederek farklı siyasi partilere de mensup olsak çok uyumlu bir çalışma sergilediğimizi söyleyebilirim. Batı Çevre Yolu neden bizim zamanımızda yapıldı da daha önce yapılamadı. Çünkü aynı partiden iki belediye başkanı birbirini yediler benden önceki dönemde. Geldik Muhittin Bey’le ortak bir çalışma yaptık, 1 senede bitti. Biz olmayı başardık. Şimdi Muratpaşa Belediyesi ile Kırcami’nde de aynı şey var. İlçesine hizmet etmeyi düşünen ilçe belediye başkanının Büyükşehir Belediye Başkanıyla iyi ve akıllı geçinmesi gerekir. İyi geçinmeyen akılsızdır demiyorum ama vatandaş bunu ilçe belediye başkanı yaptı, Büyükşehir yaptı diye ayırmaz vatandaş belediye yaptı ya da yapmadı der.” 
 
 Türel’e onursal üyelik 
 Toplantı sonunda ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, Başkan Menderes Türel’e Onursal Üyelik Belgesi takdim etti.  Başkan Türel, daha sonra ANTİAD tarafından tadilatı gerçekleştirilen Altınova Esen İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdi. Türel, okulu gezerek, öğrencilerle biraraya geldi. 
 
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İHA
                                         
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