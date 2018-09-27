Türel Kepez ve Muratpaşa Teşkilatı ile buluştu

Türel Kepez ve Muratpaşa Teşkilatı ile buluştu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Türel Kepez ve Muratpaşa Teşkilatı ile buluştu 
  - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: 
  - “Önceliğimiz Muratpaşa ve Büyükşehir’i kazanmak” 
 
) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, partisinin Muratpaşa ve Kepez ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen danışma meclisi toplantılarına katıldı. Önümüzdeki yerel seçim sürecinde önceliğin mevcut tüm belediyelerin yanı sıra Muratpaşa ve Büyükşehiri kazanmak olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Muratpaşa’yı da Antalya’yı da kazaya kurban edemeyiz” dedi.  
  AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından Eylül ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin ve teşkilat mensupları katıldı.   
 
  Muratpaşa’nın her köşesinde alnımız ak” 
  Toplantıda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi’nin Muratpaşa’ya önemli hizmetler yaptığını belirten Başkan Türel, “Muratpaşa İlçemizde Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlere baktığımızda hamdolsun Muratpaşa’nın her mahallesinde, her köşesinde alnımız ak” dedi.  
Başkan Türel, “Lara Kruvaziyer Liman, bölgenin kalkınmasına vesile olacak bir projedir. Doğu Garajı Kültür Merkezi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Kent Müzesi ve Millet Bahçesi, Kırcami İmar Planı uygulaması, Şarampol Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Sedir Mahallesi Spor Kompleksi, Cumhuriyet Mahallesi katlı otoparkı gibi projeler ile Muratpaşa’da önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdik” diye konuştu.  
 
  “Önceliğimiz Muratpaşa ve Büyükşehir’i kazanmak” 
  Yerel seçim sürecinde önceliğin Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesini yeniden kazanmak olduğunu ifade eden Başkan Türel, geçmiş seçim sonuçlarına bakıldığında Muratpaşa Belediyesi’ni kazanmanın rakamsal olarak imkânsız olmadığını söyledi “Önce inanacağız ve inanarak kenetleneceğiz” diyen Başkan Türel, gönül belediyeciliğinin önemine de vurgu yaptı. Başkan Türel, “Siz vatandaşın gönlüne giremezseniz isterseniz Muratpaşa’yı altınla kaplayın faydası olmaz” diye konuştu.  
“Antalya’yı kazaya kurban edemeyiz” 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Antalya’ya önemli desteklerde bulunduğunu anlatan Başkan Türel, Antalya’nın bir yanda bakanları, bir yanda milletvekilleri ve teşkilatıyla en şanslı dönemlerinden birini yaşadığını ifade ederek, “Muratpaşa’yı da Antalya’yı da kazaya kurban edemeyiz” ifadelerini kullandı.  
 
  Teşkilat mensuplarına tavsiyelerde bulundu 
  Kepez İlçe Başkanlığında da teşkilat mensuplarıyla biraraya gelen Başkan Menderes Türel,  “Yaklaşık 4,5 yıldır Kepez’de teşkilatımızla, Hakan Başkanımızla el ele çok önemli çalışmalara imza attık. Bütün bu çalışmaların hepsi bizim karne notumuzda milletimizin teveccühüyle pekiyi hanesinde yazacaktır” dedi. Kepez’de yıllardır çözülemeyen imar konularının yakalanan sinerji sayesinde çözüldüğünü vurgulayan Başkan Türel, teşkilat mensuplarına tavsiyelerde bulundu. Türel, başarının en önemli kısmının başarıya inanmak ve kenetlenmek olduğunu söyledi. 
 
AW502421_01AW502421_02AW502421_03AW502421_04AW502421_05

 
İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA OBM'DEN KUŞ YUVASI DESTEĞİ
ITSO ve BUTSO, Burdur’dan mesaj verdi
SDÜ mezunlarından büyük başarı
Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu
Isparta Belediye davası sil-baştan!
Milletvekili Özel’den, Eğirdir’e bereketli olsun ziyareti
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintileri olacak
En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek
Araç sahipleri dikkat! Tüm Türkiye'de kullanılacak
BAKA YÖNETİM KURULU ANTALYA'DA TOPLANDI
ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!
TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Gökgöz’den askeri ziyaretler
Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
ISPARTA'DA MASA TENİSİ TURNUVASI BAŞLIYOR
Vali Günaydın’dan muhtarlara ‘Açık kapı’ talimatı
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığı
Isparta’da gaspçı katil dehşeti
Isparta Merkezde Elektrikler kesilecek
SGK'dan binlerce vatandaşa müjde
2.5 milyon memurun hayatı değişiyor
Isparta'da fiyat denetimi
Isparta İtfaiyesinden tatbikatlı ziyaret
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!
Isparta'da Elektrik Kesintisi Uyarısı
Yabancıya ehliyet sınavında dil kolaylığı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın ettiIsparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın etti22 Eylül 2018
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 201823 Eylül 2018
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldıIsparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı21 Eylül 2018
Isparta’da gaspçı katil dehşeti Isparta’da gaspçı katil dehşeti 26 Eylül 2018
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...22 Eylül 2018
Memura 3 zamMemura 3 zam24 Eylül 2018
SGK'dan binlerce vatandaşa müjdeSGK'dan binlerce vatandaşa müjde26 Eylül 2018
Isparta'da fiyat denetimi Isparta'da fiyat denetimi 25 Eylül 2018
Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi 23 Eylül 2018
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığıDevletten gençlere 75 TL cep harçlığı26 Eylül 2018
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!25 Eylül 2018
Emniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayınEmniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayın21 Eylül 2018
Kendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneğiKendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneği22 Eylül 2018
Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 26 Eylül 2018
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edinKasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin25 Eylül 2018
Isparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara dolduIsparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara doldu22 Eylül 2018
Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkatTüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkat25 Eylül 2018
Isparta'da öğrencilere 3.Yetenek Sınavı duyurusuIsparta'da öğrencilere 3.Yetenek Sınavı duyurusu21 Eylül 2018
Isparta’da süslü kadınlar bisiklet turu dikkat çekti Isparta’da süslü kadınlar bisiklet turu dikkat çekti24 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!26 Eylül 2018