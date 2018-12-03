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Türel, görme engelli sporcuları ağırladı

Türel, görme engelli sporcuları ağırladı
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 - Türel, görme engelli sporcuları ağırladı   
 
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Sporcusu Özgür Koca ve Kulüp sporcularını ağırladı.   
 Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Üyeleri mücadele ettikleri 8 branşta gösterdikleri başarılar sonucu aldıkları kupaları ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve sporcusu Özgür Koca ve Başkan Türel’i ziyaret etmekten duydukları mutluluğu anlattı. Başkan Türel’in engellilere yönelik yaptığı hizmetleri ile onur duyduklarını belirten Özgür Koca, “Bizde görme engelli sporcular olarak Antalya’mızı temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 15 yıl önce görme engellilerin hiçbir değeri yoktu. Engellilere yönelik çıkan yasalarla bizlerde başarı kazanmaya başladık. Engelliler spor yapar mı derlerdi. Evet yapar. Yeter ki fırsat verilsin. Biz 8 branşta yarışıyoruz. Ailelerin utandığı çocuklar bugün bizlerle gurur duyuyor. Kazandığımız kupalarla mutluluk duyuyorlar. Bizler engelli sporcular olarak gücümüz yettiği kadar mücadele edeceğiz. Size Antalya’yı güzelleştirmek için yaptığınız her hizmet için teşekkür ediyoruz. Ak parti belediyeciliği engelli sporculara büyük destek veriyor. Bizde sizden destek istiyoruz. Bizim yanımızda olursanız söz veriyorum Antalya’da köy köy gezip görme engelli spor yapmayan kimse kalmayacak. Bize bu konuda destek verin” dedi. 
 
 “Destek vereceğiz” 
 Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de görme engelli sporcuların ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek “Muhteşem başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Görme engellinin nasıl atletizm, futbol, yapacağını gösteriyor olmanız son derece önemli. Bu faaliyetleriniz ötesinde aldığınız başarılar bizi gururlandırdı, onurlandırdı tebrik ediyorum. Bizim büyükşehir belediyesi olarak engelli spor alanı ile ilgili takımlarımız var. Onların faaliyetleri bize büyük moral verdi. Sizin çalışmalarınızı en iyi şekilde destekleyeceğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçte sizin daha da başarılı olmanız için elimizden geleni yapacağız. Antalya’da spor yapmayan görme engelli bırakmayacağız dediniz bu sözünüz şampiyonluğunuz kadar beni heyecanlandırdı. Büyük bir gurur duydum. Her zaman destek olacağız.” Başkan Türel ve görme engelli sporcular daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi. 
 
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İHA                          
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