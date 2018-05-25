Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya’nın çöpünü altına çevirecek katı atık entegre tesisi ile Alanya Toptancı Hali’ni seçimlerden önce hizmete açacaklarını söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya’da katıldığı iftar programının ardından gazetecilerle bir araya geldi.Alanya’nın çöpünden elektrik üretecek yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedelli Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi inşaatının çok hızlı ilerlediğini ve yüzde 60’lar seviyesine geldiğini belirten Türel, “Bu çevreci tesis sene sonuna kadar tamamlanacak. Alanya çöpü altındır diyeceğimiz çöpünden elektriği elde eden belki de nadide ilçelerden biri olacak” dedi.Alanya’da yaklaşık 100 milyonluk yatırımla bölgenin kapasitesinin tamamını karşılayan çok büyük bir toptancı hal yapmakta olduklarını kaydeden Menderes Türel, projeyi yerel seçimlerden önce hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Atatürk Caddesi Projesi ve Alanya Terminali projelerine seçime kadar yetişmeyeceği için başlamama kararı aldıklarını ifade eden Türel, bu projeleri 2019 Mart yerel seçimlerinde Alanya taahhütlerinin başına koyacaklarını belirtti.Alanya’daki toplu ulaşımla ilgili sorunların dile getirilmesi üzerine Başkan Türel, “Alanya’nın toplu ulaşım meselesini kökten çözmek lazım. Batıyı çözelim doğu kalsın gibi bir durum olmaz. Alanya merkezde çalışan bir akıllı kart sistemi var. Merkezden verileri istedik o verilere göre bir güzergâh planı yapmaya çalışıyoruz. Ancak diğer bölgelerde kartlı sistem yok. Öncelikle ulaşım esnafının anlaşması lazım. Bir ortak akıl geliştirmeye çalışacağız.”Başkan Türel, Alanya’da raylı sistem olacak mı? Sorusuna şu yanıtı verdi: “Raylı sistem bir milyon nüfusun altındaki şehirlerde verimli değil. Alanya’da bir raylı sistem bugünkü nüfus verilerine ve yolculuk sayılarına göre çok verimli çıkmayabilir. Alanya’nın ulaşım master planı yok lafı doğru değil. Antalya’nın bütün ilçelerinde ulaşım master planlarını özellikle yoğunlaşan kavşaklarda detaylı bir çalışma yapmak suretiyle tamamladık. Telekom ve Ticaret Lisesi kavşaklarında katlı köprülü kavşak yapılması bizim ulaşım master planımızın sonucunda önerilen bir husustur.”Başkan Menderes Türel, Antalya-Alanya otobanı projesi ile ilgili soru üzerine, “Kalkınma Bakanlığında onayda, yap-işlet devret ile çıkılacak. Birkaç sene içerisinde inşaatlarının başlayacağını düşünüyorum. Hızlı tren dâhil bunların tamamlanması için hedef 2023. Hızlı trende Konya’dan gelen hattı Gazipaşa’ya kadar uzattık. 2023’e kadar hızlı trenin gelmesi de söz konusu” dedi.Turizm değerlendirmesinde de bulunan Türel, “Bu sene turizmdeki veriler çok iyi gidiyor.14 milyon turist hedefimizi inşallah yakalayacağız. Bu tahminleri özellikle uçak slotlarına göre yapıyoruz. Gazipaşa Alanya Havaalanı da bu uçak slotlarında oldukça iyi bir noktada. Turizmde 2016 senesi durma senesiydi, 2017 senesi yürüme senesi, 2018 de koşma senesi diye yorumluyorum. Bu sene inşallah turizmde 4 nala hep birlikte turizmimizi coşturacağız, iyi noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.Alanya’nın imar planları ile ilgili birçok sorununu çözdüklerini kaydeden Başkan Türel, “Alanya’nın 25 binlik bir planı yok. İşte yapıyoruz. Büyükşehir yasası olmasaydı hala Alanya’nın 25 binlik planı bekliyor olurdu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte çözülemez denilen bir çok imar sorununu bugün çözmüş bulunuyoruz. Eskiden bu imar planları binlik planı ilçe belediyesi yapıyordu. 5 binlik ve 25 binliği Ankara’ya götürüp tasdik ettirmek gerekiyordu. Şimdi koltuğunun altında Adem Murat Başkan bana bu hafta geliyor, öteki hafta geçiriyor planını” diye konuştu.İHA