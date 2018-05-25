Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Büyükşehir Belediyesi Türkbeleni’nde ağaç kesti’ diyenlerin hepsini birkaç ay sonra açılışa bekliyorum. Orada ağaç mı kesmişiz, orayı yeşillendirmiş miyiz, bizzat gelip görmelerini istiyorum” dedi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat’ta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni’nde konuştu. Hükümetin ve yerel yönetimlerin çalışmalarıyla önemli yatırımlara imza atıldığını söyleyen Başkan Türel, “Bakanlarımız her gelişinde adeta Antalya’yı hizmet yağmuruna maruz kalacak şekilde müjdelerle taçlandırıyor, onurlandırıyor” dedi.Cadde düzenlemeleri, arıtma tesisleri, Türkbeleni gibi projelerin Manavgat’a değer katan projeler olduğunu vurgulayan Başkan Türel, “İnşallah şimdi Sorgun Ormanı’nın Manavgatlılara, halkımıza kazandırılması yönünde gayretlerimiz devam ediyor. Bu hizmetler birlik beraberlik sayesinde oluyor” diye konuştu. Manavgat’ta yapımı devam eden Türkbeleni Projesi’ne yönelik açıklamalarda da bulunan Başkan Türel, 2013 yılında Türkbeleni’nde yaşanan yangının ardından burayı projelendirdiklerini ve Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsisleri alarak projeye başladıklarını anlattı.Bu yaz Türkbeleni Projesi’nin açılışını gerçekleştireceklerini açıklayan Türel, zaman zaman yapılan hizmetlerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, “Türkbeleni Orman yangınında orada yanan ağaçların kel bıraktığı bölgenin fotoğraflarını çekip, ‘Büyükşehir Belediyesi burada ağaç kesti’ diyenlerin hepsini birkaç ay sonra açılışa bekliyorum. Biz orada ağaç mı kesmişiz, orayı yeşillendirmiş miyiz? Onu söyleyenlerin bizzat gelip görmelerini istiyorum” dedi.Konyaaltı Sahil Projesi’nde de aynı ithamlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Menderes Türel, “Bu projemiz için de ‘Konyaaltı sahilinde çevre katliamı yapılıyor’ dediler. Şimdi etap etap hizmete girmeye başladı. Şimdi onları söyleyenler sahilden en çok istifade edenler olmaya başladı. Dolayısıyla Konyaaltı sahilini yeşillendirmediğimiz, ağaçları kestiğimiz yönünde itham edenler oraya eskileri de koruyarak diktiğimiz 5 bin 504 yeni ağacı gelip gördüklerinde, oranın nasıl yeşil bir proje olduğunu gördüklerinde atmış oldukları iftiraların altında ezilirler mi bilmem ama belki de bu yaptıklarımız hoşlarına gider” diye konuştu.İHA