Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisine yolsuzluk yaptığı, halkın parasına el uzattığı iddiaları sebebiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 50 bin lira tutarında tazminat davası açtı. Başkan Türel, davayı kazanırsa bu para ile Antalyalı hemşehrilerine piyaz ısmarlayacağını söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Genel Seçimlerine birkaç gün kala İzmir’de 2014 yılının Şubat ayında yapılan ve halen daha tam olarak bitirilemeyen bir cadde tramvayıyla Antalya’da yapımına yeni başlanan 3. Aşama Hafif Raylı Sistemi kıyaslayarak Antalya'daki raylı sistemin daha pahalıya yapıldığını ileri sürmüştü.Başkan Türel, ertesi gün yaptığı basın açıklaması ve katıldığı TV programlarıyla gerçekleri kamuoyuna açıklayarak Kılıçdaroğlu’na cevap vermişti. Hat uzunlukları, durak sayıları, durakların boyları, tünel (NATM), aç kapa tünel yapıları, karayolu katlı kavşak geçişi, yer altı istasyonu, trafo sayıları, altyapı aktarımları, 5 kilometre eski raylı sistem hattının sökümü, yaya üst geçitleri gibi farklı kapsam ve içeriklerinden ötürü Antalya ve İzmir ihalelerinin karşılaştırılmasının doğru olmayacağını ifade eden Türel, Kılıçdaroğlu’nun her zaman olduğu gibi çamur at izi kalsın düşüncesiyle kirli siyasete yönelip kendisine iftira attığını söyledi.Başkan Türel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere üç gün kala hiçbir ahlak anlayışına sığmayacak şekilde yalan yanlış rakamlar telaffuz ederek, hakkı, hukuku hiçe sayıp iftira atarak halkı kandırmaya; bu suretle de siyasi rant elde etmeye tevessül ettiğini ifade edip, kişiliğine ve manevi şahsiyetine haksız yere saldırıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı.Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimde partisini başarısızlığa sürüklediğini belirten Türel, Kılıçdaroğlu’nun başarısız olduğu halde, kabahati kendisinde araması gerekirken her zaman yaptığı gibi iftira atma, kara çalma gibi kirli yollara başvurmayı seçtiğini söyledi. Türel, "Meydanlarda, televizyonlarda siyasi ahlak, temiz siyaset nutukları atan Kılıçdaroğlu, kaybedeceğini anlayınca maalesef yine yalana, dolana iftiraya sarıldı" ifadelerini kullandı.İzmir projesinin toplam uzunluğunun 22,3 kilometreyken Antalya 3. Aşama Hafif Raylı Sistem Projesinin ise 24,9 kilometre uzunluğunda tamamı çift hat, 38 yer üstü 1 adet de yer altı durağı olan, araçları çift dizi çalışacak. 94 metre uzunluğunda peron yapısında durakları bulunan, 5 kilometrelik nostaljik tramvay sisteminin tamamen sökülerek yenileneceği ve kendisine ayrılmış alanda işleyecek çok daha ileri teknik özellikleri olan bir Hafif Raylı Sistem olduğunu anlatan Türel’in dava dilekçesinde, bu ihalenin projelerinin ve ihale şartnamelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihaleyle elde edildiği, bu proje ihalesini ve gelen dosyaları denetlemesi için de bir başka ihale yapılarak müşavir ve danışman bir firma ile anlaşıldığı da yer aldı.İHA