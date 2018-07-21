IHAAW150545-SPO/20-07-2018- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne damga vuran Antalyalı pehlivanları kutladı.Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı geçen sene olduğu gibi bu sene de Kırkpınar’da büyük başarı kazandı. ASAT’ın güreşçileri Kırkpınar Güreşleri’nin en çok şampiyonluk ve en çok madalya alan kulübü olarak büyük başarıya imza attı. 6 boyda final, 3 boyda da yarı finale kalma başarısı gösteren ASAT’ın pehlivanları 3 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı. Bu sonuçla Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü, son 3 yıldır olduğu gibi takım halinde bu yıl da şampiyon olmayı başardı.Kırkpınar’da er meydanında ter döken tüm güreşçileri kutlayan ve başarılarından ötürü tebrik eden Başkan Menderes Türel, “Ata sporumuz güreş Antalya için son derece önemli bir yere sahip. Bu yıl 666.’sı düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Güreşlerimiz Kırkpınar’dan da eski bir geçmişe sahiptir. Kırkpınar’da son 10 yılda 8 başpehlivanlık Antalyalı pehlivanlarımızın oldu. Bu yıl Kırkpınar'daki güreşlerde miniklerden başpehlivana kadarki madalyaların yüzde 80'i Antalyalı sporcularımızın oldu. Hangi kulüpten olursa olsun Antalya’mızı başarıyla temsil eden tüm pehlivanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak güreş sporuna olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.İHA