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Türel: “Antalya’yı rakipsiz hale getireceğiz”

Türel: “Antalya’yı rakipsiz hale getireceğiz”
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  - Türel: “Antalya’yı rakipsiz hale getireceğiz”   
 
- Antalya Lisesi öğrencileriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Bir marka şehir olan Antalya’yı yapacaklarımızla daha da güçlendirip rakipsiz hale getireceğiz. Antalya dünyanın yıldızı, dünyanın birincisi olacak” dedi.   
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Lisesi 1. Kariyer ve Meslek Şenlikleri’ne katıldı. Öğrencilerle “Bir meslek bir deneyim” başlığında söyleşi gerçekleştiren Türel, deneyimlerini anlattı, sorularını yanıtladı. Kendisinin de Antalya Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Başkan Türel, öğrencilerle okul yıllarındaki anılarını paylaştı. 
  Hayatı doğru planlamanın önemine işaret eden Türel, “Hayatınızı doğru planlarsanız hayat hem daha keyifli hale geliyor hem de sizi başarılı kılabiliyor. Dersinize severek çalışırsanız inanın her zaman başarı sizinle olacaktır. Dersle birlikte spora, sanata ve sosyal hayata da zaman ayırın. Bir çocuk sporla, sanatla uğraşıyorsa o çocuğun kötü alışkanlığı olmaz. Hedef koymak sizin için çok önemli. İyi niyet ve samimiyet çalışmanızın en önemli sermayesidir. Böyle olunca başarı mutlaka geliyor” dedi. 
  “Bir işi severseniz başarılı olursunuz” diyen Başkan Türel, “Antalya İsviçre’nin yüzölçümü kadar büyük bir kent. 640 kilometre sahili var. Bu kadar geniş bir coğrafyada bir taraftan normal belediyecilik hizmetleri yaparken bir taraftan da Antalya’ya vizyon katacak, Konyaaltı Sahil Projesi, Boğaçayı Projesi, raylı sistem gibi projeleri yapabiliyorsak, bu çok çalışmaktan geçiyor” ifadesini kullandı. 
 
“Antalya dünya birincisi olacak” 
 Başkan Türel, bir öğrencinin Antalya’nın 10 yıl sonraki hedefini sorması üzerine şu cevabı verdi: “2004 senesinde ilk defa belediye başkanı olduğumda seçim broşürüne Londra Paris, New York, Barcelona yazdım ve dedim ki biz bunları şehir olarak geçeceğiz. Ticaret Odası başkanıydım otellerimiz 5 yıldız ama çevre 1 yıldız diyordum. Çevreyi de 5 yıldız yapacağız diyordum. İşte Konyaaltı sahili. Konyaaltı 7 yıldız oldu. Biz onları geçeceğiz dedim. Antalya bu sene New York ile birlikte dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan üçüncü kenti. Turist buraya boşuna gelmiyor. Saydığım o şehirleri artık yakaladık biraz da önlerine geçtik. Şimdi artık biz dünya birinciliğine ilerleyeceğiz. Biz Paris’in Londra’nın da önüne geçeceğiz. Biz Antalya’ya gelen turistin gelir düzeyi yüksek turist olmasını sağlayacağız. Ben şimdi kruvaziyer liman yapmaya çalışıyorum.  Yeni yat limanları yapmak istiyorum. Çünkü zengin turist bunlarla geliyor. Siz bunları yapmazsanız nasıl getireceksiniz. Siyasette maalesef yapılacak iyi şeyleri birileri kötülüyor ama en çok istifade edenler de onlar oluyor. Biz yapacaklarımızla bir marka şehir olan Antalya’yı markalaşma yolunda daha da güçlendirip rakipsiz hale getireceğiz. Antalya dünyanın yıldızı ve birincisi olacak inşallah.” 
 
 “İftiralara maruz kaldık” 
  Başka bir öğrencinin “Konyaaltı Sahil Projesi balıklara zarar verecek şeklinde söylemler duymuştuk, proje balıklara zarar verecek mi?” soru üzerine Türel, “Konyaaltı Sahili’ni yapıyorken çevreyi kirletecek, Konyaaltı’nı betonlaştıracak ve balıklar ölecek gibi şeyler söylediler. Sahil projesi yapıyoruz denizin içine bir şey yapmıyoruz ki balıklar nasıl ölecek. Zaman doğrunun en güzel ilacıdır. Biz iyi bir şey yaparsak, halkın hoşuna giderse sıra ötekilere gelmeyecek diye bizi iyi yapmaya çalıştıklarımızdan alıkoymaya çalışıyorlar. Vay efendim çevreyi katlediyor Biz Konyaaltı Sahil Projesi’nde maalesef bu iftiralara maruz kaldık.  Gidip bir görün çevre katliamı mı yapmışız. Hatta balık tutanların sayısı da baya arttı demek ki yok olmamışlar” yanıtını verdi. 
 
 “Antalya toplu ulaşımda en ucuz büyükşehirlerden” 
  Başkan Türel, toplu ulaşımla ilgili bir soru üzerine Antalya’nın Türkiye’de toplu ulaşımın en ucuz olduğu büyükşehirlerden biri olduğunu söyledi. Halkın yararını gözeterek, toplu ulaşımı ciddi olarak sübvanse ettiklerini anlatan Türel, biniş ücretlerinde fiyat artışı yapmadıklarını kaydetti. 
 
 Yıllar sonra aynı piyanonun başında 
 Söyleşi sonunda Antalya Lisesi Müdürü Bekir Motor, okullarından mezun olan Başkan Menderes Türel’e lise yıllarındaki karnelerinin yer aldığı bir çerçeve hediye etti. Türel, daha sonra okul binasını gezerek, öğrencilik yıllarına döndü. Kendisinin piyano öğrenmesine vesile olan okul piyanosunun başına geçerek, “Memleketim” şarkısını çaldı. Yıllar sonra aynı piyanonun tuşlarına tekrar dokunmanın keyfini yaşayan Türel, eski günlerini yad etti. 
 
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İHA
                                         
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