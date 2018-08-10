- Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün de karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşandı.Kaza, bugün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Gündoğdu Sarısu mevkiinde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur otobüsünün de karıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Midibüs ve kazaya karışan araçtan yola savrulan yaralılar sebebiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 10'un üzerinde yaralı olduğu ve bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldıiHA