Tüm Türkiye’nin annesi oldu

Tüm Türkiye’nin annesi oldu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Tüm Türkiye’nin annesi oldu   
  - Felçli annesine bakmak için mesleğini bırakan Erdem ve annesine film teklifi bile geldi 
  - Anne ve oğluna destek olabilmek için evdeki muhabbet kuşuna 30 bin TL verdiler 
  - Erdem Candar: “Annem sadece benim değil, tüm Türkiye’nin annesi oldu”   
 
 - Türkiye’nin 'Vefalı Genç' diye tanıdığı Erdem Candar ve konuşamayan felçli annesinin hikayesi, Türk halkının takdir ettiği aile sembollerinden biri haline geldi. Yurt içi ve yurt dışından hayırseverlerin maddi ve manevi yardımlarının yanı sıra Erdem'e film şirketlerinden oyunculuk teklifi, annesine yoldaşlık etsin diye aldığı muhabbet kuşuna dahi 30 bin TL'lik satın alma teklifi geldi. 
  Antalya’da yaşayan ve henüz 17 yaşındayken babasının sağlık sorunları nedeniyle eğitim hayatını bırakmak zorunda kalan Erdem Candar, iş hayatına atılarak evin geçimini üstlendi. Babasını 2006 yılında kalp yetmezliği ve KOAH'tan dolayı kaybeden Erdem Candar, 1,5 yıl önce ise annesi Belgin Birgül’ün sol şah damarında tıkanma oluştuğunu ve konuşma yetisini kaybettiğini öğrendi. Babası için okulunu, annesi için ise işini bırakan vefalı genç, bu sefer de annesinin hayata tutunması için mücadele etti. Daha önce yapılan haberler sonrası Erdem Candar’ın yaşadığı zor süreç, hayırseverlere ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle Erdem Candar’ın annesi için gerekli tedaviler yapılmaya başlandı. 
 
  İlk sözü ‘Erdem’ olmuştu 
  Hikayesiyle tüm Türkiye’nin yüreğini sızlatan Erdem Candar ve annesi Belgin Birgül’e, bir çok şehir ve yabancı ülkedeki hayırseverlerden yardım yağmaya başladı. İlk olarak İstanbul’dan bir hayırsever, Belgin Birgül’ün tedavisi için gereken 40 bin liralık ameliyat masrafını tek kalemde Erdem’e ulaştırdı. Ardından Sağlık Bakanlığı devreye girerek, anne Birgül’ün özel bir rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi ve konuşma terapisi ücretsiz olarak almasını sağladı. Doktorların 4 ayda konuşur dediği Belgin Birgül, 4 seansta konuştu, ilk sözüyse oğlunun hayal ettiği ‘Erdem’ sözü oldu. Şu anda ise anne Birgül, ‘Gel, masa, git, Erdem sus, ekmek, su, yemek” gibi temel ihtiyaçlarını belirtecek kelimeleri kullanabiliyor. 
 
  Devlet ve millet bağrına bastı 
  Destek bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye’nin bir çok şehrinden hayırseverler, ailenin evinin mobilyalarını sıfırdan yeniledi. Bazı hayırseverler, annenin felçli sağ elinin kullanılabilirliğini artırabilmek adına gerekli protezi sağlayabileceğini söyledi.  Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı, Muratpaşa Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Erdem’in annesinin tedavisinin sürekliliği için gerekli adımları atacağını bildirdi. Bazı film şirketleri de Erdem’e oyunculuk teklifinde bulundu, annesinin canı sıkılmasın diye 11 ay önce evine aldığı muhabbet kuşuna da 30 bin liralık satın alma teklifiyle gelen dahi oldu.  Türk halkı manevi olarak da anne ve oğlunu bağrına bastı. Gencinden yaşlısına binlerce kişi Erdem ile annesine telefon ve sosyal medya aracılığıyla ulaştı, dualarla yanında olduklarının mesajını verdi. 
 
  "Türkiye'nin annesi oldu" 
  Devletin ve Türk halkının büyük desteği karşısında annesiyle birlikte çok duygulandıklarını ifade eden Erdem Candar, “Haberler sonrası hem sosyal medyadan hem de telefondan çok mesajlar geldi. Annemin iyi olmasını, yardım etmek istediklerini ve ziyarete gelmek isteyenler oldu. Her anne değerlidir. Annem sadece benim değil, tüm Türkiye’nin annesi oldu. Hatta dünyanın annesi oldu diyebilirim. Çünkü birçok ülkeden aramaya başladılar" dedi.   
 
  “Tam insanlık ölmüş diye umudumu kaybetmiştim” 
  Annesinin tedavi süresince maddi bir beklentisi olmamasına karşın devletin ve Türk halkının büyük bir duyarlılık gösterdiğini vurgulayan Candar, "11 ay boyunca, her zaman derdimin para olmadığını sadece annemin iyileşmesini bekledim. Ama bütün insanlar duyarlı olduklarını gösterdiler. Tam insanlık ölmüş diye umudumu kaybederken Allah birçok kapı açtı. Kuşumuzu bile internetten satın alma mesajı geldi. Manevi değeri için 30 bin lira teklif eden oldu. Fakat satmayı hiç düşünmedim, çünkü annemin yoldaşıydı. Film yapım şirketlerinden de oyunculuk teklifi geldi. Annemin tedavilerinin süreceğini söyledim ve ancak annem iyileştikten sonra değerlendirebilirim. Şu an tek amacım annemi iyi edebilmek” diye konuştu. 
 
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İHA                             
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