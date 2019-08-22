TÜBİTAK'tan yapay zekaya özel enstitü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz. Bu kurum, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek" dedi.

TÜBİTAK'tan yapay zekaya özel enstitü
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.08.2019 15:38
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Isparta Düğün Salonları

BERLİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planladıklarını belirterek, "Bu kurum, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek." dedi.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı, Bakan Varank ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in katılımıyla Berlin'de gerçekleştirildi.

Varank, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında yaşanan gelişmelerin politika yapıcılarını daha aktif, yenilikçi, iş birliğine açık ve çözüm odaklı olmaya ittiğini söyledi.

Üniversiteler, araştırma merkezleri, reel sektör ve teknoloji odaklı girişimlerin yapay zekanın oluşturacağı pazardan pay kapma yarışına girdiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"2030 yılına geldiğimizde küresel ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolarlık ilave katkı yapabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu durum aynı zamanda yeni büyüme modelleri, yeni meslekler, verimlilik artışları ve zorlu rekabet koşullarını da beraberinde getirecek. Ticaret savaşları küresel gündemi meşgul ederken ekonomik teorilerin bile baştan yazılmasını gerektirebilecek bir devrimin eşiğindeyiz."

"Küresel iş birliğine ihtiyaç var"

Varank, yapay zekayla ortaya çıkan bazı uygulamaların gerçekle sahte olanın arasındaki sınırları ortadan kaldırdığına işaret ederek, bu yönüyle yapay zekanın gerçeğin tahribi nedeniyle bir tehdit gibi algılanabileceğini, gerçekle sahtenin en ileri seviyede ayırt edilmesini sağlayacak olanın da yine yapay zeka tabanlı algoritmalar olduğunu anlattı.

Yapay zekanın diğer teknolojik alanlarda olduğu gibi uygulama hedeflerine bağlı olarak insanlık için olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir teknoloji olduğunu vurgulayan Varank, "Yapay zeka çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesi için küresel iş birliğine ihtiyaç var. Hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler gözetilerek, dürüst ve adil bir ekosistemin oluşturulması gerekiyor." diye konuştu.

Varank, Japonya'da yapılan G-20 toplantısında tüm ülkelerin katılımıyla bu alanda uluslararası standartlar ve etik normlar oluşturulması önerisi getirdiklerini hatırlatarak, böylece hem yeni teknolojilerin geliştirilmesi hem de ortaya çıkan ürünlerin sunumunda yeknesaklık sağlanacağını dile getirdi.

"Bu alandaki yatırımların sayısını artırıyoruz"

Türkiye'nin yeni teknolojilerde merkez ülkelerden biri olmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Varank, "Dijital teknolojileri geliştiren firmaların, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine destek olarak bu alandaki yatırımların sayısını artırıyoruz. Bilim İnsanı Destek Programları ile yapay zeka ve ilgili alanlarda burslar veriyoruz. Ulusal araştırma kuruluşumuz TÜBİTAK, yapay zeka alanında teknoloji geliştirme ve uygulama faaliyetleri sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi'nin tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çekerek, "Konuyla ilgili tüm paydaşların katkılarıyla oluşturulan stratejiyi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Sanayiden sağlığa, tarımdan enerjiye kadar birçok alanda eylem planları oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu alandaki araştırmacı sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Varank, yapay zekanın geliştirilmesini teşvik eden yasalar ve etik normlara yönelik çalışmalarını da devam ettiğini, küresel arenada etik boyutta standartların konulmasında aktif rol oynamak istediklerini bildirdi.

Konferansın ikincisi 2020'de Ankara'da

Varank, Türkiye'de kamu, akademi ve özel sektörün yapay zeka alanında önemli adımlar attığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu adımları yönlendirecek ve destekleyecek lider bir kuruma ihtiyacımız var. TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz. Bu kurum, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek."

Yapay zeka tabanlı inovasyon konusunda söz konusu enstitünün önemli rol oynayacağını aktaran Varank, enstitünün en önemli misyonlardan birinin kamuda sahip olunan verinin anonimleştirilerek ve anlamlandırılarak yapay zeka uygulamalarına kaynak oluşturabilecek hale getirilmesi olacağını söyledi.

Varank, enstitünün yapay zeka girişimlerini ve inovasyon kümelerini desteklemenin yanı sıra bu konuda uzmanlaşmış iş gücünü de artırmayı hedefleyeceğini belirterek, Alman Yapay Zeka Araştırmaları Merkezi, Federal Yapay Zeka Derneği ve Almanya'da bu konuda uzmanlaşmış üniversitelerle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Yapay zekanın her iki ülkenin birlikte çalışabileceği ve özel sektörü de harekete geçirebileceği oldukça verimli bir alan olduğunu vurgulayan Varank, TÜBİTAK'ın Almanya'daki muadil kurumlarıyla gerek sanayiye gerekse akademiye dönük yapay zeka odaklı ortak proje çağrılarına çıkmak için hazır olduğunu ifade etti.

Bakan Varank, "Altmaier ile hemfikir olduğumuz bir konu var. Türk-Alman Yapay Zeka Konferansı'nın ikincisini 2020'de Ankara'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Muhabir: Dilara Zengin,Bahattin Gönültaş

 

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