TÜBİTAK'tan TEKNOFEST çıkarması

TÜBİTAK, geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST'te yerini alacak.

TÜBİTAK'tan TEKNOFEST çıkarması
TÜRKİYE
G.Tarihi: 08.09.2019 14:15
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gövde gösterisine hazırlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TEKNOFEST İstanbul, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması olma özelliği taşıyan etkinlik, bu yıl da renkli gösterilere ve teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

TÜBİTAK da söz konusu festivale çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılarak geliştirdiği teknolojileri sergileyecek.

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Ulusal Gözlemevi (TUG), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), Bilim Toplum Dairesi (BİTO) ve 6 bilim merkezi, TEKNOFEST'te teknoloji meraklılarıyla bir araya gelecek.

TÜBİTAK SAGE, Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ'u, hassas ve kanatlı güdüm kitleleri HGK-84, HGK-82 ve KGK-82'yi, Nüfuz Edici Bomba'yı ve seyir füzesi SOM'u tanıtırken, TÜBİTAK UZAY da GÖKTÜRK, RASAT ve BİLSAT uydularını festivalde sergileyerek bu uydulara ilişkin bilgi verecek.

Gençler teknolojilerini yarıştıracak

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından çeşitli teknoloji yarışmaları da düzenlenecek. Kurumun düzenleyeceği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ve Roket Yarışları heyecanlı anlar yaşatacak. Böylece, gençlerin kendi teknolojilerini üretmeleri de teşvik edilecek.

2005 yılından bu yana gerçekleştirilen ve alternatif enerjiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılmasını amaçlayan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'nda üniversiteli gençler en verimli elektrikli aracı üretmek için ter dökecek. Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak yarışların ardından ödül alan takımların araçları TEKNOFEST'te sergilenecek.

İHA Yarışması'nda da ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri yarışacak. Bu yıl 110'u yurt içi, 9'u yurt dışı olmak üzere toplam 119 takımın katılacağı yarışmada birinci olan ekip 30 bin liralık para ödülü kazanacak.

TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN'ın yürüttüğü Roket Yarışları'nda da 87 takım, Tuz Gölü Atış Alanı'nda roketlerini gökyüzüne ateşleyecek.

Üniversiteli öğrencilerin projeleri sergilenecek

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Sergisi de TÜBİTAK'ın festival kapsamında gerçekleştireceği etkinliklerden olacak.

Savunma, uzay ve havacılık, akıllı şehirler ve ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, enerji ve çevre, gıda ve tarım, makine imalatı ve otomotiv, sağlıkla sosyal yenilikçilik ve girişimcilik kategorilerinde bölge yarışmalarında derece alan 112 proje TEKNOFEST'te düzenlenecek final yarışmasında sergilenecek.

Türk bilim insanları kurultayı toplanacak

Yurt dışında görev yapan ve alanında önde gelen Türk bilim insanlarının deneyim ve gözlemlerinden faydalanma fikrinden yola çıkılarak düzenlenen Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı da uzun bir aradan sonra TEKNOFEST'te toplanacak.

Geçmişte 2012, 2013 ve 2015 yıllarında düzenlenen kurultayda, farklı araştırma alanlarından dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinde görev yapan Türk bilim insanlarıyla Türkiye'de çalışmalarını sürdüren bilim, teknoloji ve yenilik paydaşları bir araya gelecek.

Söz konusu kurultayda "Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler" ile "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminin Etkileştirilmesi" başlıklarında oturumlar ve bilgi alışverişi yapılacak.

Muhabir: Dilara Zengin

 

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