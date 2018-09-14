- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Devlet Hastanesi’nde Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) tedavi gören hastaları Tünektepe sosyal tesislerinde ağırladı. Teleferik deneyimini ilk kez yaşayan hastalar, mutluluklarını “Ayaklarımız yerden kesildi. Hissedildiğimizi hissettik” dedi.Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nin (TRSM) hastalarını Tünektepe’de misafir etti. Hastalar teleferikle Tünektepeye çıktı. İlk kez teleferik deneyimi yaşayan hastalar duygularını, ‘Ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim’, ‘İlk defa böyle bir şey yaşadım çok mutluyum’ ‘Hissedildiğimizi hissettirdiniz bizlere’ sözleri ile dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi, Teleferik Sosyal Tesislerinde hastalara pasta ve içecek ikramında bulundu.Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) sorumlu Doktoru Kasım Göktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze sağlamış olduğu imkânlardan dolayı teşekkür etti. Göktaş, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde hastalara, gerekli tedavilerin yapıldığını belirterek, “Bu tarz geziler hastalarımızın psikolojilerini olumlu yönde etkiliyor. Onlara hayatlarının ilklerini yaşatmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı, İl Sağlık Müdürlüğü ile başarılı bir işbirliği içinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Başkanımız Menderes Türel’in önderliğinde çok güzel işlere imza atıyoruz. Güzel bir sinerji yakaladık. TRSM hastalarını Teleferikle Tünektepe’ye çıkardık. Bir hastamız bana ‘hissedildiğimizi hissettik’ dedi. Bu beni çok duygulandırdı. Son dönemde Antalya’da sağlık adına birçok öncü hizmetimizi ortaya koyduk. Önemli hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.İHA