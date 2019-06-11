"Tropikal meyve pazarında önemli tedarikçi olabiliriz"

"Tropikal meyve pazarında önemli tedarikçi olabiliriz"
TÜRKİYE 0
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"Tropikal meyve pazarında önemli tedarikçi olabiliriz"
- Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir:
- "Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının yaklaşık yüzde 12'lik bölümünü gerçekleştiren Mersin 2,6 milyon tonluk üretim hacmiyle Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı"
- "Tropikal ve sub-tropikal ürünlerde Türkiye'nin en önemli avantajlarından biri ise coğrafi konumu. Ülkemizin Avrupa’ya çok yakın olması nedeniyle bu pazarın en önemli tedarikçisi olabiliriz"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminde Mersin'in ilk sırada yer aldığını belirterek, çiftçilerin tropikal meyvelerin üretimine yönelmesiyle dünyada giderek büyüyen bu pazarda en önemli tedarikçi konumuna gelinebileceğini bildirdi. 
Özdemir, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 2018 yılında meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 22,3 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. 
Üretimde, Mersin'in büyük payının olduğunu vurgulayan Özdemir, "Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının yaklaşık yüzde 12'lik bölümünü gerçekleştiren Mersin 2,6 milyon tonluk üretim hacmiyle Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı." ifadesini kullandı. 
Özdemir, kentin meyve üretiminin yüzde 46'sını narenciyenin oluşturduğuna dikkati çekerek, muz, çilek ve üzümüm üretiminin de önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. 
Bölgenin, ürün çeşitliliğini arttırılmasının önemine de değinen Özdemir, dünya pazarlarında giderek daha fazla talep gören meyve türleriyle pazar çeşitliliğinin oluşturulması gerektiğine işaret etti. 
Türkiye'nin tropikal meyveleri yetiştirmek için uygun iklime ve konuma sahip olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:
"Tropikal ve sub-tropikal ürünlerde Türkiye'nin en önemli avantajlarından biri ise coğrafi konumu. Ülkemizin Avrupa’ya çok yakın olması nedeniyle bu pazarın en önemli tedarikçisi olabiliriz. Bu ürünlerin toplam üretiminin yüzde 50'si Asya, yüzde 26'sı Amerika ve yüzde 23'ü ise Afrika kıtasında gerçekleşiyor. Bu ülkelerin en önemli ihraç pazarı ise Avrupa Birliği ülkeleri. Toplam talebin ortalama yüzde 40'lık bölümü bu ülkelerden oluşuyor. Her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektöründe de dünya genelinde tüketici tercihleri ve tüketim alışkanlıkları hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişimi iyi analiz etmemiz, hem kent olarak hem de ülke olarak geleceğe dönük politikalarımızı bugünden şekillendirmemiz gerektiği kanısındayım. Bu bağlamda tropikal ve sub-tropikal meyveler için çalışmalara şimdiden başlamalı ve üretimden tüketime kadar olan zincirin her bir halkasını en doğru şekilde oluşturmalıyız."

MERSİN (AA) - 
 
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