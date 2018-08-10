- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Isparta cezaevinden firar ettiği belirlenen şahıs, üzerinde sahte kimlikle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta D-400 karayolunda uygulama yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları motosiklet sürücüsünün kimliğini kontrol etti. Yapılan inceleme M.T. olduğunu beyan eden şüphelinin kimliğinin sahte olduğu, gerçekte Isparta Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden S.T. olduğu tespit edildi. S.T.'nin hırsızlık, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 9 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.T., sulh caza hakimliğince tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.İHA