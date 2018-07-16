Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklet süren kadın yaralandı. Vatandaşlar yaralı kadını plaj şemsiyesiyle güneşten korudu.Edinilen bilgilere göre kaza, D-400 karayolu Milli Egemenlik Bulvarı'nda saat 13.00'te meydana geldi.Nizamettin Yanmaz (59) yönetimindeki 31 AZS 84 plakalı araç, ara yoldan çıkan Ayşe Gülcan'ın (41) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Gülcan ağır yaralandı. Asfaltta yatan Gülcan'ın imdadına çevredeki esnaflar koştu. Kıpırdatılmadan bekletilen Gülcan'ı güneşten korumak isteyen esnaflar plaj şemsiyesi ile kazazedenin başında bekledi. Yoldan geçen Anamur ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulans, yaralıyı Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü.Yaralı sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.İHA