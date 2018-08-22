- Antalya'da trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve babasının vedalaşmak için bayramın birinci günü organlarını bağışladığı 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın karaciğeri ve kalbi 2 hastaya nakledildi. Acılı baba kızının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, "Devletim kızımın kanını yerde bırakmaz" dedi. Öte yandan Aleyna'nın eğitim hayallerini gerçekleştirebilmek amacıyla çamaşırhanede çalıştığı da öğrenildi.Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta Antalya-Burdur karayolundaki tali yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'a H.K. idaresindeki otomobil çarptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kızın 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın dün de organları ailesi tarafından bağışlandı.Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Adli Tıp Kurumu morgunda kızının otopsi işlemlerini takip eden acılı baba Şahimerdan Budanır, en acı bayramlardan birini yaşadığını söyledi.Kızının Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını ifade eden baba Budanır, "3 gün sonra da beyin ölümünün gerçekleşti. Organ bağışı için görüştüler. Annesi de 'Kızımla bayramlaşalım, vedalaşalım. Bayramın birinci günü organlarını alın' dedi. Bunun üzerine kızım 2 gün makineye bağlı yaşatıldı. Bayramın birinci günü sabah da makine kapatıldı, organları alındı. Kızımın da zaten vasiyeti vardı, evde doktor programları izlerken, kendisine bir şey olursa organlarını bağışlanmasını söylemişti. Biz de vasiyetini yerine getirdik" dedi.Kızının hayallerinin olduğunu dile getiren baba Budanır, "Hayalleri olan bir insandı. Kızım iç mimar olmak istiyordu. 'Baba sana yük olmak istemiyorum. Daha iyi dershanelere gitmek istiyorum' dedi. Çamaşırhanede çalışmaya başladı. Gece mesai çıkışı kaza oldu. Aleyna hayalleri için öldü. İtalyanca öğrenmek, İzmir'de okumak istiyordu. Sokağa bile az çıkardı. Kendini okumaya adamıştı. Hep kitap okurdu" diye konuştu.Hayatlarının en zor bayram gününü yaşadıklarına anlatan Şahimerdan Budanır, "Bütün ailece kızımla son defa bayramlaştık. Üniversiteyi bitirmiş, gelinliğini giymiş olsaydı bu kadar zor olmazdı. Ama 17 yaşında dünyalar güzeli bir kız. Hayalleri de gömüldü" şeklinde konuştu.Adaletin yerini bulmasını isteyen acılı baba Budanır, "Adalet yerini bulsun. Başka Aleynalar yanmasın. Bize çarpan sürücü tutuksuz yargılanacak. Ben devletimize inanıyorum, güveniyorum. Cezasını çekecektir. Tek tesellimiz 6 aile bayram etti. İkinci bayramı yaşadı. Allah onları mutlu etsin. Allah bu acıyı kimseye vermesin." ifadelerini kullandı.Aleyna Budanır'dan alınan kalp 24 yaşındaki Burak Zeybek'e, karaciğer ise 62 yaşındaki Kemal Çevik'e nakledildi. Böbrek ve korneaların ise alıcılarının belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.İHA