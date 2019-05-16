Hatay'da, 7 ay önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle yürüme yetisini kaybeden ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Baran Balcı'nın ailesi yardım bekliyor.İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde yaşayan astım hastası 3 çocuk annesi Songül Balcı, omurilik felci geçiren Baran'ın tedavi masrafları için hayırseverlerin desteğini istiyor.Anne Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 7 ay önce geçirdiği motosiklet kazası sebebiyle omurilik felci geçirdiğini söyledi.Kocasının böbrek yetmezliği, kendisinin de astım hastası olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:"Kötü bir durumdayız ne yapacağımızı bilemiyoruz. Oğluma bakacak hiç kimsem yok. Maddi sıkıntılardan dolayı oğlum evde yatağa mahkum kaldı. İhtiyaçlarını ben karşılıyorum, oğlumun psikolojisi çok bozuk. Motosiklet kazasından dolayı omuriliği kırıldı ve omuriliğine vidalar yerleştirildi. Belden aşağısında hiç hissetmiyor. Doktorlar yürüyemez dediler ama çok ağır bir rehabilitasyon tedavisi görmesi gerekiyor. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Evladımın eski haline dönmesini istiyorum. Daha 15 yaşında uzun bir hayat var arkasında. Maddi sıkıntılarımızdan dolayı tedaviye götüremiyorum, oğlumun tekerlekli sandalyesi bile yok."Motosikletin arkasında oturduğu esnada geçirdiği trafik kazası sonucu 1 ay hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Baran Balcı da "Geçirdiğim trafik kazası özgürlüğümü elimde aldı. Maddi durumumuzdan dolayı tedavi göremiyorum. Eski halime dönme inancım var." ifadesini kullandı.HATAY (AA) -