Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.M.K. (60) idaresindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi çıkışında şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.K (66), Z.K (60) ve F.K (60) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.- Dereye uçtuEkinözü ilçesinde ise kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.Ali Yılmaz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -