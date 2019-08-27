'Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, ileriye dönük taraftarların, camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı Trabzonspor'un yeniden temellerinin atıldığını belirtti.

'Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı'
TÜRKİYE
G.Tarihi: 27.08.2019 12:24
0
Isparta Düğün Salonları

TRABZONSPOR - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki röportajında, ekonomik sorunları yeniden yapılandırarak, tasarrufa giderek belirli ölçüde kulübü düzlüğe çıkardıklarını aktardı.

Trabzonspor'un rayına oturduğunu ancak önlerinde yapacakları daha çok işin bulunduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Tabii ki her şeyin dört dörtlük olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok uzun bir uğraş, yoğun bir çalışma gerektiriyor ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; ileriye dönük taraftarın ve camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı. Önümüzde tabii ki çok uzun bir yol var fakat 'rayına oturdu' doğru bir söylem. Evet, rayına oturdu ya da denizci tabiriyle rotaya oturdu ama alınacak daha çok yol var tabii." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'un bordo-mavi forması her zaman Süper Lig’in zirvesinde yer alan bir formadır. Onun altına düştüğünüz zaman demek ki bir şeyleri yanlış yapmışsınız demektir." diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Takımın geçen sezonki yeri beni tatmin etmedi. Kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirmek de doğru olmaz ama çok daha iyi olabilirdik. Bazı basit hatalar, şanssızlıklar ve bizim dışımızdaki birtakım faktörlerden kaynaklanan olumsuzluklar neticesinde bana göre ligi 1, 2 belki de 3 basamak geride bitirdik. Kaldığımız yerden başladığımız zaman biraz daha yukarıları hedefliyorsunuz. Tekrar altını çizerek söylüyorum 'Şampiyon olacağız' söylemi benim yıllardır söylemekten imtina ettiğim ve telaffuz eden insanlara da şüpheyle baktığım bir söylem çünkü lig başladığı zaman sizinle birlikte 4-5 takım şampiyonluk mücadelesini veriyor. Zirve mücadelesi vereceğiz demek çok daha doğru bir bakış açısıdır. 'Şampiyon olacağız' dediğiniz zaman camiayı pek gerçekçi olmayan bir noktaya getiriyorsunuz. Çünkü önünüzde 34 haftalık bir maraton var, yoğun mücadeleler var, çetin takımlar var. Herkes aynı mücadeleyi veriyor. Neyin ne olacağını bu kadar erkenden kestirmeniz zaten mümkün değil, falcı olmanız lazım."

Başkan Ahmet Ağaoğlu, zirve mücadelesini layıkıyla vermek istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"O mücadeleyi gerektiği gibi verdiğiniz ve o mücadelenin doğrularını yaptığınız takdirde eğer her şey de yerli yerindeyse zaten sezon sonunda hak ettiğiniz yerde olacaksınız. Belki şans yaver gitmiştir, bir basamak üstte bulursunuz kendinizi ya da bu sezon olduğu gibi şanssızlıklar yaşamışsınızdır ama hakkıyla mücadele etmişsinizdir. Burada önemli olan, şampiyonluk söylemi değil o zirve mücadelesinin gereklerini yerine getirmektir. Camiamızın bu şekilde değerlendirmesi daha doğru olacaktır."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı
Rektör Çarıkçı’nın “Zaferler Ayı” Mesajı
Isparta Milas Mesireliği Yenileniyor
Tatlı su serbest dalış rekorlarının yeni adresi: "Salda Gölü"
Isparta'da O yol genişletilerek, trafiğe açıldı
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme
Isparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusu
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha!
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti
ISUBÜ Rektörü: “Cani katil en ağır şekilde cezalandırılmalıdır”
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı
Isparta’da 3 buçuk saat planlı elektrik kesintisi
Isparta Valisi Seymenoğlu Senirkent'te
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları 22 Ağustos 2019
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! 24 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2019
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 201925 Ağustos 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacakIsparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak21 Ağustos 2019
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYORYÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR23 Ağustos 2019
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladıYalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı23 Ağustos 2019
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 201921 Ağustos 2019