UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK ile OAKA Spyros Louis Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor oyuncusu Caleb Ekuban attığı gol sonrası sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. ( Andreas Papakonstantinou - Anadolu Ajansı )

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yendi.

İlk yarı

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, daha sonra penaltı kaçırdığı maçta Sosa'nın korner atışları sonrası Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

4. dakikada ilk tehlikeli atağında Yunan temsilcisi golü buldu. Sol taraftan Lopes'in çıkardığı topu penaltı noktası yakınından Livaja yerden bir vuruşla Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu: 1-0.

11. dakikada Livaja'nın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu yatarak kontrol etti.

15. dakikada Livaja'nın ceza yayı gerisinden yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Nwakaeme'nin pasıyla soldan ceza alanına giren Ekuban'ın şutunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

23. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Novak, Vranjes tarafından düşürülünce, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert penaltı noktasına gösterdi. Sosa'nın kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.

29. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Nwakaeme'nin yere doğru yaptığı kafa vuruşunda, arka direkte Novak'ın müdahale ettiği top altıpas içindeki Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcu da müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

44. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sosa'nın bu kez sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde yakın mesafede iyi yükselen Ekuban, kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

45. dakikada orta alanda Ekuban'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sörloth, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Barkas'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.

İkinci yarı

54. dakikada Livaja'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

60. dakikada sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Abdülkadir Ömür ile duvar pası yaparak çaprazdan ceza alanına giren Sosa'nın şutunda, top üsten auta gitti.

61. dakikada Sörloth'un kafa ile indirdiği top ile ceza alanı içinde buluşan Ekuban'ın vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Barkas tehlikeyi önledi.

70. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme, sol taraftan getirdiği topu ceza yayı üzerindeki Abdülkadir Ömür'e aktardı. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanı içinde meşin yuvarlağı önüne alan Ekuban, müsait durumda sert bir vuruşla kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.

73. dakikada Livaja'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği top direğin yanından auta gitti.

89. dakikada Hosseini'nin uzun pasında savunmanın arkasında sarkan ve soldan ceza alanına hareketlenen Avdijaj'ın aşırtma vuruşunda, top üsten auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.