TRABZON - Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında altı pas içerisinde Oğuzhan Özyakup, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda önünden geçen meşin yuvarlağa dokunamayarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

31. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz'ın Nwakaeme'yi düşürmesi ile ev sahibi ekip sol kanattan faul atışı kazandı. Sosa'nın ceza sahasına sert ortasında, Dorukhan Toköz topu kafa ile kendi filelerine gönderdi: 1-0.

41. dakikada ev sahibi ekip iki kez yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Rakibiniden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Sörloth'un vuruşunda, kaleci Karius yatarak topu ayakaları ile çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin önünde kalan topa bekletmeden vuruşunda, yan direkten dönen meşin yuvarlak bu kez kaleci Karius'ta kaldı.

42. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın pasında topu önüne alan Sosa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, Necip Uysal'ın kafasından seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

61. dakikada kazanılan faul atışında sağ taraftan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içerisine ortasında, Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşu sonrası top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Trabzonspor skoru 3-0 yaptı. Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada, kale önünde Sörloth gelişine plase vuruşla topu filelere gönderdi. Pozisyonda ofsayt bayrağı kalkarken, VAR incelemesinin ardından hakem Ali Palabıyık golü geçerli saydı: 3-0.

74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un soldan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır'ın yumrukları ile ceza sahası dışına çıkardığı top Diaby'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.

79. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in ceza sahası içerisine ortasında, defansın uzaklaştıramadığı top penaltı noktasında Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 3-1.

84. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Avdijaj'ın kaleci Karius ile karşı karşıya vuruşunda, top üsten auta gitti.

86. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Diaby'nin plase vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın elle hızlı başlattığı oyunda kendi yarı sahasının ortasında topu alan Nwakaeme, yaklaşık 60 metre sürdükten sonra ceza sahası sol çaprazından plase bir vuruşuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

90+8. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan faul atışında, Sturridge'in vuruşu sonrası top kaleci Karus'ta kaldı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.