​Toyota hibrit ürün gamını iki yeni ürünle genişletti

​Toyota hibrit ürün gamını iki yeni ürünle genişletti
TÜRKİYE
G.Tarihi: 29.04.2019 15:58
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Toyota, Türkiye'deki hibrit ürün gamını Yeni Camry Hybrid ve Yeni RAV4 Hybrid ile genişletti. Şirketin "hibrit teknolojisine" sahip model sayısı 7'ye ulaştı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni modellerin tanıtımında konuştu.


Toyota hibrit ürün gamını iki yeni ürünle genişletti
- Hibrit ürün gamını Yeni Camry Hybrid ve Yeni RAV4 Hybrid ile genişleten Toyota'nın bu teknolojiye sahip model sayısı 7'ye ulaştı
- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt:
- "Hibriti tercih edenlerin sayısı günden güne artıyor. Lüks segmentte Camry, SUV segmentinde de RAV4 ile hibrit ürün gamımızı genişletirken, hibrit versiyon seçeneğiyle müşterilerimizin taleplerine cevap vereceğiz"

 Toyota, Türkiye'deki hibrit ürün gamını Yeni Camry Hybrid ve Yeni RAV4 Hybrid ile genişletti. Şirketin "hibrit teknolojisine" sahip model sayısı 7'ye ulaştı.
Toyota'nın Türkiye'deki hibrit ürün gamına eklediği iki yeni modelinin tanıtımı Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.
Yeni Camry Hybrid ve Yeni RAV4 Hybrid ile Toyota'nın Türkiye'deki hibrit teknolojili model sayısı 7'ye yükseldi. Yeni Camry Hybrid 479 bin TL, yeni RAV4 Hybrid ise 336 bin TL'den başlayan tanıtıma özel fiyatlarla yarından itibaren satışa sunulacak. 
Etkinlikte konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, hibrit bilinirliğini yerleştirmek için çok büyük ve önemli adımlar attıklarını belirterek, "Hibrit artık gelecek stratejimizin temelini oluşturuyor." dedi.
Toyota'nın 2020 vizyonu içinde her binek modelin bir hibrit versiyonu olması hedefini Türkiye olarak bir yıl öncesinden gerçekleştirdiklerini aktaran Bozkurt,  artık her segmentteki binek otomobil modellerinin birer hibrit versiyonunun bulunduğunu söyledi.
Hibriti tercih edenlerin sayısının günden güne arttığını belirten Bozkurt, "Şimdi de lüks segmentte Camry, SUV segmentinde de RAV4 ile hibrit ürün gamımızı genişletirken, hibrit versiyon seçeneğiyle müşterilerimizin taleplerine cevap vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
- "Hibrit çağı başladı"
 
Bozkurt, hibrit çağının başladığını ve dizelin yerini hibritlerin aldığını dile getirerek, bu alandaki yatırımlarını ve lider rollerini sürdüreceklerini bildirdi.
Yeni RAV4 Hybrid ile Türkiye pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlandıklarını kaydeden Bozkurt, "25 yıldır pazarda güçlü duruşunu her zaman sergileyen ve SUV segmentinin yaratıcısı olan RAV4'ün hibrit versiyonuyla iddiamızı ortaya koyacağız. Yeni tasarım diliyle kullanıcısını adeta eğlence ve maceraya davet eden RAV4 Hybrid, 2019'da markamızın itici güçlerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.
Bozkurt, Yeni Camry'i ise 2,5 litre hibrit versiyonuyla sunduklarını belirterek, "Camry modelimizin lüks segmentte marka imajımıza oldukça önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bütün özellikleriyle prestiji ilk 
andan itibaren hissettiren Yeni Camry, ideal bir makam otomobili olarak da öne çıkıyor." diye konuştu.
 
- "Hibrit otomobiller çok avantajlı"
 
Bozkurt, tüm dünyada 13 milyonun üzerinde, Türkiye'de 12 bin 88 adet Toyota hibrit araç satışının gerçekleştiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Otomotiv sektöründe dünyanın değişimine tanıklık ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Hibrit araçlar, dizel ve benzinli araçlara göre yakıt tüketimi daha düşük olduğu için bu da toplam maliyeti doğrudan etkiliyor. Yaptığımız çalışmalar ve ölçümlerde hibrit araçların dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 oranında daha az tüketim olduğunu görüyoruz.
Bununla birlikte hibrit araçlarımız üst düzey konfor ve sürüş zevki de sunuyor. İki yeni modelimiz ile birlikte artık hemen hemen her segmentte hibrit versiyonlarımızla yer alacağız. Özellikle lüks segmentte hibrit versiyonlarımızla da bulunuyor olmamız markamızın bu teknoloji ile ilgili stratejisini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır ."
 
- Yeni Camry Hybrid lüks segmentte iddialı
 
Yeni Camry Hybrid, güçlü ve kendi kendini şarj edebilen hibrit versiyonu ile E segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Üretildiği 1982'den bugüne kadar 100'den fazla ülkede 19 milyon adedin üzerinde satış adedine ulaşan Toyota Camry halen E segmentinde dünyanın en çok satılan sedanı olmaya devam ediyor. 
Yeni Toyota Camry Hybrid 2,5 litrelik motoruyla yakıt verimliliği, düşük emisyon ve sessiz bir sürüş sağlıyor. 218 HP güç üreten hibrit motor, 98 g/kilometrelik düşük emisyon değeriyle de dikkat çekiyor. Bu güçlü ve verimli motorun ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 4,3 litre.
Yeni Camry Hybrid'in prestiji yansıtan kabini de dikkatlice düşünülüp tasarlanmış. Fonksiyonellik, stil ve işçiliğin çok iyi kaynaştığı kabinde, üst düzey "premium" konfor sağlandı. Camry Hybrid'in geniş kabininde yüksek kaliteli yumuşak doku malzemeler, deri ve ahşap malzemeler kullanıldı. İç döşemede bej ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Camry Hybrid yeni platformu sayesinde sınıfının en geniş yaşam ve 500 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Bugünün teknolojilerini çok iyi takip eden Camry'de kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.
Arka koltuktan dijital kumandalı dokunmatik konfor modülü özelliği sayesinde klima, müzik sistemi, arka güneşlik ve arka koltuk sırt ayarı yapılabiliyor. Bu özellikleriyle yeni nesil Camry bir "makam otomobili" havasını da yansıtıyor. 
Düşük emisyon ve yüksek yakıt verimliliğini performansla birleştiren yeni hibrit motor 218 HP güç üretiyor. Bu güçlü hibrit motor Camry'i sadece 8,3 saniyede 100 kilometre hıza ulaştırıyor.
 
- Yeni RAV4 Hybrid'le üst düzey performans
 
Tamamen yenilenen beşinci jenerasyon RAV4 Hybrid, karakteristik bir tasarım, daha üst düzey performans, kapasite ve en üst düzeyde güvenlik sunuyor. Toyota'nın TNGA-K platformunu kullanan ilk SUV modeli olan RAV4 Hybrid, daha alçak ağırlık merkezi, artan gövde dayanımı, daha iyi yol tutuş, yüksek konfor, geniş kabin alanı, 580 litre ile sınıfının lideri bagaj kapasitesi ve güçlü tasarımı ile segmentinde standartları yeniden belirliyor. 
Yeni RAV4 Hybrid'in tasarımı, dünyanın en çok satılan SUV'una şimdi çok daha güçlü ve karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Çeviklikten yeni tasarımda da ödün verilmeyen Toyota RAV4 Hybrid'de kabindeki görüş açısıkilit noktalardan birisi durumunda. 
Araç, Toyota'da ilk kez kullanılan bir özelliğe de sahip. Yeni kameralı dikiz aynası, daha iyi bir çevre görüş açısı sağlıyor. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak gibi kullanılabiliyor. Toyota Safety Sense'in ikinci jenerasyonu da RAV4 Hybrid'de standart olarak bulunuyor. 
 
- Performanslı ve verimli hibrit motor
 
Toyota RAV4'ün yeni 2,5 litre Hybrid Dynamic Force motoru, yakıt ve emisyon verimliliğini bir araya toplarken daha fazla güç ve daha dinamik bir sürüş getiriyor. Dört çeker modelde 222 HP güç üreten hibrit motor, güç ve hızlanma açısından oldukça etkileyici performanslar sunuyor. RAV4 Hybrid bu sayede 100 kilometre hıza sadece 8,1 saniyede ulaşıyor. RAV4 Hybrid, 100 kilometrede 4,5 litre tüketime sahip.
Yeni RAV4'te daha kompakt hale getirilen hibrit sistemde, yeni bataryalar yüzde 11 daha hafif ve şanzıman kaybı öncekine oranla yüzde 25 daha az. RAV4 Hybrid'de mekanik AWD sistemlerine göre daha hafif ve kompakt olan elektrikli AWD-i sistemi şehir içinde daha iyi yakıt ekonomisi sunarken, yüksek hızda daha sessiz sürüş ve kaygan koşullarda daha iyi çekiş sağlıyor.

















İSTANBUL (AA) -
 
 
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