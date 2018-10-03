- Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, ‘Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi’ kapsamında Toroslarda yetişen kardelenlerin koruma altına alındığını söyledi.Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kardelenin doğal olarak 1000-2000 metre yüksekliklerde yetişen, ekolojinin uygun olduğu, yerlerde 400-500 metre yüksekliklerde de rahatlıkla ortama uyum sağlayabilen bir bitki olduğunu kaydetti. Özen, “Karı delerek toprak üstüne çıkıp baharın müjdecisi olarak ilkbaharda çok erken ve kar gibi beyaz çiçek açtığı için kardelen denildiği sanılmaktadır. Kardelenler soğanlı, kısa boylu, çok yıllık otsu bitkilerdir. Tohumdan veya yavru soğandan ürer” dedi.Kardelenin bazı parklarda, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirildiği gibi Tıpta da kullanıldığını belirten Özen “Soğan ve yaprakların ihtiva ettiği Galanthamin ve Nivalin alkaloidleri kas ve damar hastalıklarında, çocuk felci aşısı elde edilmesinde, ayrıca taze yumrular ezilerek lapa halinde mide hastalıklarında da kullanılmaktadır.” Ülkemizde yetişen doğal çiçek soğanları içerisinde dış pazarlarda en çok aranan kardelen olduğunu vurgulayan Özen, “Bu tür toplam doğal çiçek soğanları içerisinde yaklaşık yüzde 60’lık bir ihracat payına sahiptir. Torosların gelinliği olarak da bilinen ve en nadide çiçeklerinden olan Galanthus elwesii (Toros Kardeleni) doğadan en çok sökülerek dış satımı yapılan türdür. İhracatın her geçen gün çoğalan talepler nedeniyle artması sonucu doğadan sökümlerde aşırı miktarda artmıştır” diye konuştu.Doğanın sökümlerden dolayı tahrip olması nedeniyle Doğal çiçek soğanlı bitkilerin korunmasına yönelik kardeleninde dâhil edildiğini ifade eden Mustafa Özen, “2016 yılında Bakanlığımız öncülüğünde, 19 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu “Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi” başlatıldı. Bu projenin amacı, Doğada endemik olarak bulunan doğal çiçek soğanlarının sürdürülebilir kullanımına imkân vermek amacıyla, bu bitkilerin tarımını yaptırarak, doğadan sökümünü minimum seviyeye indirmek, yöre halkına alternatif bir geçim kaynağı sağlamak, istihdamı arttırmak, ülkemizin biyoçeşitliliğini korumak ve Ülke ekonomisine katkı sağlamaktır” dedi.İHA